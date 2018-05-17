Скорее смотрите! Самые шикарные королевские свадебные платья в истории

Платье королевы Испании Летиции

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Журналистка Летиция Орти выходила замуж за принца Филиппа в платье с пятиметровым шлейфом и шелковой фате от испанского дизайнера Мануэля Пертегаса. Венчание транслировалось телевизионными каналами многих стран, которые собрали у экранов около 1,5 миллиарда зрителей во всем мире.

Свадебное платье кронпринцессы Швеции Виктории

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Виктория вышла замуж за своего бывшего инструктора по фитнесу в 2010 году. Для церемонии невеста выбрала наряд от шведского бренда Pär Engsheden. Белоснежный наряд с длинным шлейфом и открытыми плечами дополнили корона и кружевная фата.

Свадебное платье Шарлен, княгини Монако

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Профессиональная спортсменка Шарлен Уиттсток после свадьбы с Альбером, князем Монако (сыном Грейс Келли), получила титул княгини Монако. Шикарная свадьба состоялась в 2011 году. В королевский дворец были приглашены 3500 гостей, перед которыми невеста появилась в лаконичном платье Armani Privé с открытыми плечами.

Платье принцессы Софии

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13 июня 2015 года в Королевском дворце Стокгольма состоялась свадьба модели Софии Хелльквист и принца Швеции Карла Филиппа. Невеста шла под венец в платье от шведского дизайнера Иды Сьёштедт. Наряд с длинным шлейфом был украшен деталями из кружева в трех оттенках белого. Образ завершала тиара, украшенная бриллиантами и изумрудами.

Свадебное платье Грейс Келли

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Будущая жена принца Гарри Меган Маркл в своем роде повторяет судьбу Грейс Келли. Она тоже была американской актрисой, которая вышла замуж за представителя европейской монархии. Свадьба Грейс Келли и князя Монако Ренье III состоялась 18 апреля 1956 года. Элегантное платье Грейс до сих пор смотрится актуально. Примечательно, что создание наряда Грейс доверила не знаменитому дизайнеру, а своей костюмерше с киностудии, Хелен Роуз. Наряд из тафты, украшенный 125-летним кружевом и жемчугом, превзошел все ожидания.

Платье Кейт Миддлтон

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Платье, в котором Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма, оценивается в колоссальные 400 000 долларов и считается одним из самых дорогих нарядов в мире. Над его созданием (в строжайшей секретности!) работала креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон. Платье было сшито из атласа, кружева и органзы. Корсаж наряда сзади застегивался на 58 пуговиц, а кружевные аппликации на подоле и на шлейфе платья были вырезаны вручную в Королевской школе рукоделия, во дворце Хэмптон-корт. Образ невесты дополняли тиара и фата.

Платье принцессы Дианы

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