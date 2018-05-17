Скорее смотрите! Самые шикарные королевские свадебные платья в истории

Мир замер в ожидании свадебной церемонии, которая состоится 19 мая, трансляцию торжества будут смотреть тысячи зрителей по всему миру. Стало известно, что Меган пойдет под венец в наряде за 135 тысяч долларов. И пока мы можем только гадать, как будет выглядеть ее платье, предлагаем вспомнить, какими были свадебные наряды на знаменитых королевских свадьбах, пишет Сегодня.
Платье королевы Испании Летиции
Журналистка Летиция Орти выходила замуж за принца Филиппа в платье с пятиметровым шлейфом и шелковой фате от испанского дизайнера Мануэля Пертегаса. Венчание транслировалось телевизионными каналами многих стран, которые собрали у экранов около 1,5 миллиарда зрителей во всем мире.
Свадебное платье кронпринцессы Швеции Виктории
Виктория вышла замуж за своего бывшего инструктора по фитнесу в 2010 году. Для церемонии невеста выбрала наряд от шведского бренда Pär Engsheden. Белоснежный наряд с длинным шлейфом и открытыми плечами дополнили корона и кружевная фата.
Свадебное платье Шарлен, княгини Монако
Профессиональная спортсменка Шарлен Уиттсток после свадьбы с Альбером, князем Монако (сыном Грейс Келли), получила титул княгини Монако. Шикарная свадьба состоялась в 2011 году. В королевский дворец были приглашены 3500 гостей, перед которыми невеста появилась в лаконичном платье Armani Privé с открытыми плечами.
Платье принцессы Софии
13 июня 2015 года в Королевском дворце Стокгольма состоялась свадьба модели Софии Хелльквист и принца Швеции Карла Филиппа. Невеста шла под венец в платье от шведского дизайнера Иды Сьёштедт. Наряд с длинным шлейфом был украшен деталями из кружева в трех оттенках белого. Образ завершала тиара, украшенная бриллиантами и изумрудами.
Свадебное платье Грейс Келли
Будущая жена принца Гарри Меган Маркл в своем роде повторяет судьбу Грейс Келли. Она тоже была американской актрисой, которая вышла замуж за представителя европейской монархии. Свадьба Грейс Келли и князя Монако Ренье III состоялась 18 апреля 1956 года. Элегантное платье Грейс до сих пор смотрится актуально. Примечательно, что создание наряда Грейс доверила не знаменитому дизайнеру, а своей костюмерше с киностудии, Хелен Роуз. Наряд из тафты, украшенный 125-летним кружевом и жемчугом, превзошел все ожидания.
Платье Кейт Миддлтон
Платье, в котором Кейт Миддлтон выходила замуж за принца Уильяма, оценивается в колоссальные 400 000 долларов и считается одним из самых дорогих нарядов в мире. Над его созданием (в строжайшей секретности!) работала креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон. Платье было сшито из атласа, кружева и органзы. Корсаж наряда сзади застегивался на 58 пуговиц, а кружевные аппликации на подоле и на шлейфе платья были вырезаны вручную в Королевской школе рукоделия, во дворце Хэмптон-корт. Образ невесты дополняли тиара и фата.
Платье принцессы Дианы
Самым известным свадебным платьем, и не только среди королевских свадеб, является наряд принцессы Дианы. Ее свадьба с принцем Чарльзом, сыном королевы Елизаветы, состоялась 29 июля 1981 года. Над созданием платья для Дианы работали дизайнеры Дэвид и Элизабет Эмануэль, и работа проходила в строжайшей секретности! Наряд из шелковой тафты цвета слоновой кости декорирован многочисленными оборками, расшит вручную 10 000 жемчужинами и дополнен девятиметровым шлейфом. Легендарное платье унаследовано сыновьями Дианы – Уильямом и Гарри – и теперь является частью экспозиции, посвященной покойной принцессе.