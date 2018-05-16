Как влияет алкоголь на представителей разных знаков Зодиака: про Рыб - в точку!

Овен

Овен способен совершать невероятные поступки в состоянии алкогольного опьянения. Пить с ним опасно, так как всегда можно ожидать какого-то подвоха или неожиданного поворота вечеринки, пишет Esotericblog.ru.

Телец

Телец в течение всей вечеринки будут всех уверять, что они совершенно трезвы, несмотря на большое количество выпитого. Переубеждать его в обратном не стоит, пусть себе развлекается! Когда Телец пьян, он готов брать от жизни все, так что в состоянии опьянения от него можно ждать всего, что угодно.

Близнецы

Когда Близнецы пьют, то вылезает одна из их двойственной сущности. Тут как повезет: представители этого Знака Зодиака могут весь вечер быть милыми и добрыми, а могут, наоборот, устроить вечер откровений и высказать всем присутствующим в лицо то, что они думают о каждом.

Рак

Рак под воздействием алкоголя раскрепощается и показывает свою истинную сущность. Так что если вы знакомы с Раком десять лет, но не видели его пьяным — вы его по-настоящему так и не знаете.

Лев

Пьяный Лев почти ничем не отличается от трезвого, разве только голос его становится более громким, а замашки еще боле царскими. Особенность Льва в состоянии опьянения заключается в том, что он по десятому кругу может рассказывать без остановки о своих победах, достижениях и целях в жизни.

Дева

Дева проходит три этапа алкогольного опьянения. 1 этап — «Я такой пьяный», 2 этап — «Я вас всех люблю», 3 этап — «Где аспирин». Земной знак, с земными проблемами, мыслями и чувствами, которые уже после первого бокала находят высвобождение.

Весы

Весы в состоянии алкогольного опьянения становятся более решительными и четко знают, чего хотят. Они наконец-то обретают гармонию и душевное равновесие, к чему постоянно стремятся в трезвом виде.

Скорпион

Скорпион умеет пить, а еще лучше он умеет поить. Представитель данного созвездия часто становится душой компании и руководит всем процессом пития, при этом пьет на ровне со всеми. Вот только под конец вечеринки выясняется, что он остался самым трезвым и вменяемым.

Стрелец

Стрелец по градусом — существо не совсем понятное. Сначала он рассказывает, как круто сложилась его жизнь и как он счастлив, но после третьего бокала он начинает плакаться в жилетку и называть себя неудачником.

Козерог

Козероги в состоянии алкогольного опьянения становятся более открытыми и откровенными. В трезвом виде вы редко увидите его, как он раздает всем комплименты, признается в любви и смеется над глупыми шутками.

Водолей

Пьяный Водолей — двигатель прогресса. В такие моменты в мире происходят научные открытия, пишутся гениальные произведения и совершаются глупые поступки. А все потому, что под градусом к Водолеям приходит муза.

Рыбы