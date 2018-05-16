Несчастного Джигарханяна хотят признать невменяемым

Эти шокирующие кадры показали в ток-шоу «Пусть говорят». Бывшая жена заплакала, увидев Армена Борисовича и считает, что «это практически распад личности». Виталина сообщила, что у нее сохранились все старые выписки из медучреждений. Она намекает, что артист перенес два инсульта, и он не может нести ответственность ни за что, поэтому, якобы, его лишили права финансовой подписи, а ее назначили директором театра, пишет 7d.org.ua.