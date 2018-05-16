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Несчастного Джигарханяна хотят признать невменяемым

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Армен Джигарханян.

ФОТО: Интернет

Адвокат экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской хочет провести медэкспертизу артисту по вопросу о его вменяемости. Съемка возле театра, где знаменитый актер предстал в неопрятном виде, еле передвигающий ноги, поверг поклонников в ужас.

Эти шокирующие кадры показали в ток-шоу «Пусть говорят». Бывшая жена заплакала, увидев Армена Борисовича и считает, что «это практически распад личности». Виталина сообщила, что у нее сохранились все старые выписки из медучреждений. Она намекает, что артист перенес два инсульта, и он не может нести ответственность ни за что, поэтому, якобы, его лишили права финансовой подписи, а ее назначили директором театра, пишет 7d.org.ua.

Медицинское освидетельствование Джигарханяна может показать, что он невменяем, считает адвокат Цымбалюк-Романовской. Виталина сказала, что это крайняя мера, и ей жаль Армена Борисовича. Но после признания Джигарханяна невменяемым мэтра могут отстранить от руководства и закрыть театр. 

 

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