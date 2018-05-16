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Смотрите пять крутых короткометражных фильмов молодых европейских режиссеров

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ФОТО: Скриншот видео Youtube

Онлайн-покупки, открытие своей фирмы, путешествия по Европе, девственная природа и основные права человека – все эти блага так привычны современному европейцу. В своем творчестве пять молодых европейских режиссеров уделили этим темам внимание: картины уже вышли и ждут зрителя.

В короткометражках можно увидеть как южную экспрессию, так и по-северному сдержанных персонажей и характерные для Северной Европы ситуации. Авторы картин – лауреаты многочисленных европейских и международных фестивалей (в частности, режиссер, чей фильм был буквально в шаге от номинации на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»). В фильмах снялись и известные актеры – например, в картине финского режиссера главную роль исполнил Томми Корпела, ранее сыгравший главную роль в финско-эстонском фильме «Вечный путь».

В своих работах молодые режиссеры прекрасно уловили суть рассматриваемых тем и не забыли о юморе:

Картина греческого режиссера Йоргоса Зойса «Тусовщик» (англ. Party Animal) рассказывает об энергичном обаятельном 25-летнем Алексе, который больше всего любит зажигательные танцы в ночном клубе. Когда Алекс в очередной раз возвращается домой под утро, его ждет взволнованная мама. Она сообщает Алексу, что отец нашел для него новую работу и у него два варианта – или воспользоваться предложением, или найти себе другую работу по душе.

Главный герой картины хорватского режиссера Далибора Матанича «Дебют» (англ. Debut) Иван живет уединенно в горах. Изо дня в день он ухаживает за коровами на ферме отца, а вечера проводит в местном футбольном клубе. Однажды на игру клуба приезжают посмотреть рекрутеры. Успешно сыграв, Иван в состоянии эйфории совершает неожиданный поступок.

В фильме финского режиссера и сценариста Зайды Бергрот «Оона» (англ. Oona) отец и дочь едут на машине к лесной хижине. Девочка не настроена идти на прогулку в лес – она предпочитает читать и слушать музыку. Отец уходит один, а дочь остается в хижине. Хижина наполняется дымом, напуганная дочь просыпается, достает из духовки обугленное мясо, выносит его за дверь и бежит на поиски папы. Заблудившись в лесу, она встречает медведя.

Главный герой картины польского режиссера Томаша Конецки «Отшельник» (англ. The Loner) Ян – польский лесник. Он ведет отшельнический образ жизни в горной лесистой местности. Однажды, когда он совершает традиционный утренний обход, ломается пряжка его снегоступа. Ян заказывает новые снегоступы в интернете, но не предполагает, что уже скоро получит нечто большее, чем просто свой заказ.

Фильм «Гостевой дом» (англ. The Living Hostel) немецкого режиссера Маттиаса Хёне рассказывает историю 20-летней Хайке, которая живет в сонном немецком городке с младшим братом Морицем и бабушкой Гизелой. Однажды Гизела рассказывает внукам, что они с дедушкой планировали отправиться в поездку и повидать Европу, но из-за трагической смерти дедушки планам не суждено было сбыться. Хайке и Мориц решают исполнить мечту бабушки – у них рождается оригинальный бизнес-план.

Дополнительная информация:

https://europa.eu/euandme/et

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