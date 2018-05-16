Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика

На Сейшелы знаменитость отправилась в первой половине мая. На море она успевает не только работать, но и отдыхать. Судя по всему, под африканским солнцем Ольге стало так жарко, что она решила позагорать голой.

На снимке Бузова лежит на траве, прикрыв обнаженные прелести веточкой. При этом ее лицо выражает полный релакс и удовольствие.

Однако смелое фото вызвало у пользователей соцсети неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что девушке не хватает мужского внимания. Звезда "Дома-2" Степан Меньщиков посоветовал телеведущей найти любимого. "Хватит спать с пальмовой ветвью, пора открывать мир других мужчин! Красивых. Сильных. Талантливых, как я", – написал он Ольге.

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 15, 2018 at 12:50am PDT

Ряд фолловеров сравнили стиль фотографии со снимками, которыми не первый год радует подписчиков Анастасия Волочкова. От Бузовой такого не ожидали. "Вот поэтому и не замужем. Скромнее надо быть, Оля, тогда и мужики потянутся", – рекомендовал один из подписчиков.