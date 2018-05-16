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Автор книги о «Титанике»: корабль подменили перед отправлением

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ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Круизный лайнер «Титаник», трагическая история которого известна практически каждому, мог быть подменен перед самым отправлением, пишет Neformat.co.ua.

Автор книги о лайнере, Робин Гардинер, утверждает, что затонул близнец лайнера – «Олимпик». По мнению писателя «Олимпик» вышел в рейс с уже имеющимися повреждениями, полученными при столкновении с крейсером «Хоук» в 1911 году. Гардинер считает, что страховая компания  White Stars решила поменять поврежденный «Олимпик» на «Титаник», чтобы показать, что якобы протараненный лайнер находится в отличном состоянии, и не выплачивать страховые выплаты.

Считается, что лайнеры были идентичными. Но блогер Майлс Сил обнаружил информацию, что различия все же были: отличалась форма окон, а также имелись конструктивные различия.  Кроме того, для того, чтобы добиться полной схожести «Титаника» с «Олимпиком» потребовалось бы слишком много времени.

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