Автор книги о «Титанике»: корабль подменили перед отправлением

Автор книги о лайнере, Робин Гардинер, утверждает, что затонул близнец лайнера – «Олимпик». По мнению писателя «Олимпик» вышел в рейс с уже имеющимися повреждениями, полученными при столкновении с крейсером «Хоук» в 1911 году. Гардинер считает, что страховая компания White Stars решила поменять поврежденный «Олимпик» на «Титаник», чтобы показать, что якобы протараненный лайнер находится в отличном состоянии, и не выплачивать страховые выплаты.

Считается, что лайнеры были идентичными. Но блогер Майлс Сил обнаружил информацию, что различия все же были: отличалась форма окон, а также имелись конструктивные различия. Кроме того, для того, чтобы добиться полной схожести «Титаника» с «Олимпиком» потребовалось бы слишком много времени.