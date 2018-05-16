ср, 16.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Лечит страшные болезни: кому необходимо есть йогурты

Лечит страшные болезни: кому необходимо есть йогурты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Йогурт Valio. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Jussi Nukari/Lehtikuva

В исследовании ученых из Университета Висконсина-Мэдисона приняли участие 120 человек.

От болезней кишечника, астмы и артрита можно защититься, ежедневно употребляя йогурт. Об этом заявили ученые из Университета Висконсина-Мэдисона. Эксперты доказали, что йогурт снижает воспаления за счет улучшения цельности оболочки кишечника. Это предотвращает проникновение в кровоток эндотоксинов, или провоспалительных молекул, которые производятся микробами кишечника, пишет Lifestyle.

Йогурт. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

В исследовании приняли участие 120 женщин в состоянии пременопаузы. Половина из них имела ожирение, а вторая половина – нормальный вес. 50% участников эксперимента употребляли по 340 г йогурта с низким содержанием жира ежедневно в течение восьми недель. В контрольной группе участницы получали такое же количество немолочного пудинга.

Именно в группе, где участники исследования употребляли йогурт, отмечалось существенное улучшение показателей ключевых маркеров, включая сокращение количества факторов некроза опухолей, которые свидетельствуют о воспалительных процессах. Исследование доказало, что употребление йогуртов производит противовоспалительное воздействие вне зависимости от диеты человека.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ