Лечит страшные болезни: кому необходимо есть йогурты

От болезней кишечника, астмы и артрита можно защититься, ежедневно употребляя йогурт. Об этом заявили ученые из Университета Висконсина-Мэдисона. Эксперты доказали, что йогурт снижает воспаления за счет улучшения цельности оболочки кишечника. Это предотвращает проникновение в кровоток эндотоксинов, или провоспалительных молекул, которые производятся микробами кишечника, пишет Lifestyle.

Йогурт. Фото иллюстративное ФОТО: Scanpix

В исследовании приняли участие 120 женщин в состоянии пременопаузы. Половина из них имела ожирение, а вторая половина – нормальный вес. 50% участников эксперимента употребляли по 340 г йогурта с низким содержанием жира ежедневно в течение восьми недель. В контрольной группе участницы получали такое же количество немолочного пудинга.