ср, 16.05.2018
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  • Видео: звезда Голливуда в маске единорога спела песню на корейском телешоу

Видео: звезда Голливуда в маске единорога спела песню на корейском телешоу

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ФОТО: Fred Thornhill/REUTERS

Актёр Райан Рейнольдс появился на корейском песенном шоу King of Masked Singer. Он исполнил композицию Tomorrow из знаменитого мюзикла "Энни", пишет Лайф.

Оказалось, звезда "Дэдпула" умеет петь. Ни зрители, ни жюри поначалу не поняли, кто скрывается за маской. После того, как актёр раскрыл свою личность, у зрителей случилась истерика. Рейнольдс — первая западная знаменитость, принявшая участие в этом шоу.

Всё это — промо-кампания фильма "Дэдпул-2". Российская премьера запланирована на 17 мая.

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