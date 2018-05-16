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Популярная певица исполнила свою песню в необычном формате

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ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

В этом музыканту помог ведущий вечернего шоу, а также полноценная музыкальная группа на фоне, пишет Лайф.

Певица Ариана Гранде посетила передачу The Tonight Show, которую ведёт актёр и комик Джимми Фэллон. В определённый момента она исполнила свою песню, но в необычном для себя формате.

Ведущий шоу предложил Гранде исполнить её новую песню с помощью инструментов, собранных из наборов картонного конструктора Nintendo Labo. В итоге каждый из музыкантов использовал конструктор для Nintendo Switch.

Музыканты использовали два "синтезатора". Барабанщикам выдали по комплекту контроллеров Joy-Con для получения разных звуков. Ещё один член группы отвечал за бас-бочку и перкуссию.

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