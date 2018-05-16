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Шокирующее фото: на пляже Филиппин нашли тушу шестиметрового волосатого чудовища

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ФОТО: Instagram

На пляже городка Сан-Антонио на Филиппинах было обнаружено тело неизвестного морского животного, которое так и не было опознано.

Туша длиной около шести метров была покрыта непонятными волокнами, похожими на волосы, и издавала сильнейшее зловоние. Очевидцы признались, что вонь была какой-то особенной, от которой просто выворачивает наружу. После того, как специалисты взяли на анализ ДНК образцы тканей от туши местные власти предпочли побыстрее избавиться, пишет Neformat.co.ua.

По мнению ученых, останки могут принадлежать киту, только неизвестного ранее вида. Однако, местные жители вспомнили слова древних пророчеств, в которых говорится, что после того, как из глубин океана начнут появляться неизвестные монстры, на Земле начнет происходить нечто ужасное.

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