Шокирующее фото: на пляже Филиппин нашли тушу шестиметрового волосатого чудовища

Туша длиной около шести метров была покрыта непонятными волокнами, похожими на волосы, и издавала сильнейшее зловоние. Очевидцы признались, что вонь была какой-то особенной, от которой просто выворачивает наружу. После того, как специалисты взяли на анализ ДНК образцы тканей от туши местные власти предпочли побыстрее избавиться, пишет Neformat.co.ua.