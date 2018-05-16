Галерея: марципановые Ильвес и Кальюлайд выглядят так сладко!

Ева рассказала, что идея открыть свою галерею марципана в Таллинне возникла после путешествия в Венгрию, в столице которой также есть музей марципана. Ее очень впечатлил масштаб и красота будапештского музея и появился вопрос: «Почему же в эстонской столице, в которой также считают, что именно здесь придумали это лакомство, нет ничего подобного?»

Тогда муж Евы решил сделать ей сюрприз по возвращении домой – самим открыть музей марципана. Ева по профессии кондитер, поэтому с этой частью плана проблем не было. На данный момент галерея работает уже 12 лет.

Таллиннская галерея сотрудничала с будапештской и в начале пути в Таллинне продавалась венгерская продукция, а для музея Ева лепила фигуры сама. Позже галерея получила все необходимые разрешения и теперь здесь продаются товары собсетвенного изготовления.

Летом и в новогодний период, потому что марципан считается рождественским лакомством в Скандинавии, основными клиентами являются туристы, а в более спокойное время в гости заходят местные жители. В рабочие дни часто приходят дети из детских садов и школ, работники галереи проводят им экскурсии и дети могут сами что-то слепить. Но на сегодняшний день с подобными экскурсиями из учебных заведений стало сложнее, так как теперь нужно получать от них разрешения. Если раньше учителя сами могли контролировать график и список экскурсий, то теперь во всех школах выделяется только один день в месяц на экскурсии.

По словам Евы, цены на марципановые фигурки в магазине варьируются от 0,5-1 евро за маленькие или одноцветные кусочки марципана, до 30 евро за довольно большую и красивую корзину с розами.

В музее вы также увидите бюсты нескольких известных людей, в том числе эстонских президентов Тоомаса Хендрика Ильвеса и Керсти Кальюлайд.

Также здесь можно заказать любую желаемую фигуру, картину или портрет. Единственное, за выполнения чего Ева не берется – бюсты. Если вы хотите попробовать сами что-то слепить – это обойдется вам всего лишь в 4 евро за человека. Для детских садов и школ действуют скидки.

А вот вход в галерею совершенно бесплатный, так что, гуляя по Старому городу, обязательно зайдите в Martsipanigalerii ja -pood!