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Утренний секс: «за» и «против»

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Секс.

ФОТО: Scanpix

Что славянину — мед, то немцу отрава. Так и утренний секс — тебе он может быть потехой, а женщине — сущим адом. Все подробности читай далее. 

«Какие могут быть “против“ столь приятного начала дня?» — спросишь ты. И мы с тобой согласны. Однако далеко не всё так однозначно и хорошо — особенно по мнению женщин. Давай рассмотрим плюсы и минусы утреннего секса, пишет Mport.ua.

Некоторые «плюсы»

I

Только открыв глаза, ты еще не успеваешь проникнуться важностью запланированных на сегодня дел, и ничто не отвлечет тебя от любимой. Да и поговорка “Утро вечера мудреней“ остается справедливой. Действительно, даже если накануне у тебя были какие-то разногласия с возлюбленной, они еще не успели перейти в новый день. Ваши тела реагируют быстрее и естественнее друг на друга, чем рассудок. Полюбились — помирились.

II

С утра организм полон сил, и секс намного приятнее да ярче. Тела еще расслаблены, чувствительнее к ласке. Во время сна твое дыхание подстраивалось под партнера, и можно сказать, что вы пока “на одной волне“. По крайней мере, нам хочется в это верить — а ты вот возьми, и проверь на практике.

III

Секс помогает быстрее проснуться. Такая гормональная встряска действует мягче, но эффективней контрастного душа. Что утренний душ, конечно же, не отменяет.

«Минусы»

I

Несовпадение мужских и женских циклов сексуальной активности. Если ранним утром твой мужской организм рвется в бой еще до пробуждения своего хозяина, то у женщин пик сексуальной активности приходится на вторую половину дня. Досадно, но не очень критично. Главное, ложиться спать вовремя, чтобы не бороться с утра с ее отговорками “Я хочу спать — давай вечером, как все нормальные люди“.

II

Утренняя непрезентабельность. Это и помятое лицо, и отсутствие прически, и запах изо рта. Если вы по-настоящему близки — это тебя не остановит. Ведь ты и сам понимаешь, что только в фильмах героини просыпаются с тщательно уложенными волосами и свежим макияжем, а мужские персонажи выбриты и слепят взор голливудской улыбкой.

III

Работа не ждет. Руководителю или заказчику непросто тактично объяснить, чем утренний секс лучше вечернего (да и бессмысленно — завистливые люди, страдающие от импотенции и хронической бессонницы, они тебя просто возненавидят). Еще раз повторимся — надо вовремя ложиться спать и тогда на ранние любовные утехи придется больше времени.

Итог: в сея статье к каждому “минусу“ приложен свой ключ в виде “плюса“. Поэтому выбирай сам, стоит ли по утрам заниматься сексом.

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