Фото: поклонники поздравляют Татьяну Навку с третьей беременностью
16 мая 2018 г., 12:30
43-летняя фигуристка появилась в Канне в наряде с пышной юбкой, создавшей иллюзию «интересного положения».
«И снова здравствуй, Каннский фестиваль!» — подписала Навка один из снимков, где пркрасно визуализируется обсуждаемый поклонниками «беременный эффект» платья.
Беременность это или всего лишь неудачный ракурс, артистка не поясняла.
Между тем, слухи о возможном скором пополнении в семье Татьяны «родились» не на пустом месте. Недавно в интервью фигуристка мечтами о том, чтобы стать многодетной мамой и подарить мужу сына.