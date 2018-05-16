Фото: поклонники поздравляют Татьяну Навку с третьей беременностью

«И снова здравствуй, Каннский фестиваль!» — подписала Навка один из снимков, где пркрасно визуализируется обсуждаемый поклонниками «беременный эффект» платья.

Беременность это или всего лишь неудачный ракурс, артистка не поясняла.

Между тем, слухи о возможном скором пополнении в семье Татьяны «родились» не на пустом месте. Недавно в интервью фигуристка мечтами о том, чтобы стать многодетной мамой и подарить мужу сына.