Отсидевшая в тюрьме звезда «Дома-2» поразила внешним видом

Поклонники давно гадали, как теперь выглядит экс-участница телепроекта. Такая возможность им представилась.

У Анастасии нет страниц ни в одной из соцсетей. Но связь с ней поддерживает Ольга Солнце, которая и выложила совместное фото. Отвечая поклонникам на вопросы о том, как сложилась жизнь Дашко после тюрьмы, Ольга ответила, что у девушки есть любимая семья и хорошая работа, поэтому она счастлива.

Пользователи соцсети поразились, насколько хорошо выглядит Анастасия, несмотря на жизненные перипетии. Они увидели, что у Николаевой отметился Сэм Селезнев, который на проекте строил отношения с Анастасией. "Главное, чтобы она была счастлива", – написал экс-участник "Дома-2".

A post shared by СОЛНЦЕ 🖤 ...как стиль жизни (@solntcezvezda) on May 14, 2018 at 5:13am PDT