Плакать или смеяться?! Элина Нечаева вдохновила весь мир на пародии
16 мая 2018 г., 12:15
После победы израильской певицы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» в Сети появилось множество пародий на ее фирменное кудахтанье, но и песня эстонской певицы Элины Нечаевой тоже вдохновила людей со всего мира на забавные видеоролики. Смотрите некоторые из них!
1. Вот такой получилась La Forza у Симпсонов:
2. Поклонница из Испании посвятила свой ролик Элине Нечаевой:
3. Метал версия La Forza:
4. Магический танец под La Forza:
5. Сербская версия La Forza:
6. La Forza как «Пятый элемент»:
7. Пародия на «Евровидение-2018»: