Плакать или смеяться?! Элина Нечаева вдохновила весь мир на пародии

После победы израильской певицы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» в Сети появилось множество пародий на ее фирменное кудахтанье, но и песня эстонской певицы Элины Нечаевой тоже вдохновила людей со всего мира на забавные видеоролики. Смотрите некоторые из них!