ср, 16.05.2018
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  • Плакать или смеяться?! Элина Нечаева вдохновила весь мир на пародии

Плакать или смеяться?! Элина Нечаева вдохновила весь мир на пародии

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Пародия La Forza

ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

После победы израильской певицы Нетты Барзилай на «Евровидении-2018» в Сети появилось множество пародий на ее фирменное кудахтанье, но и песня эстонской певицы Элины Нечаевой тоже вдохновила людей со всего мира на забавные видеоролики. Смотрите некоторые из них!

1. Вот такой получилась La Forza у Симпсонов:

2. Поклонница из Испании посвятила свой ролик Элине Нечаевой:

3. Метал версия La Forza:

4. Магический танец под La Forza:

5. Сербская версия La Forza:

6. La Forza как «Пятый элемент»: 

7. Пародия на «Евровидение-2018»:

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