Узнаете себя? Худшие черты характера каждого знака Зодиака

У каждого знака Зодиака есть свой особенный набор персональных недостатков, о которых нужно знать, чтобы потом не рыдать в подушку от разочарования со словами: «Ну кто бы мог подумать, что так все произойдет, он ведь поначалу был таким милым…».

Вспыльчивый и самодовольный Овен

Если вы встретили на своем пути Овна, который на полной скорости летит по жизни, то будьте готовы к тому, что этот человек может сбить вас с ног, высказав все непосредственно в лоб. От него разит властью, раздутым самомнением и самодовольством. Не повезет и тому, кто перейдет ему дорогу: наглец вмиг испытает на себе все прелести, которые может подарить раздраженный Овен. Будет много экшена и слез. У самого же Овна все будет отлично. В жизни этот Знак напоминает стихийное бедствие, которое не остановит ни время, ни расстояние, ни бетонный бункер. Добившись цели — будь то человек, машина, повышение — Овен теряет к этому интерес и несется дальше разыскивать приключения на свою филейную часть, а найдя их, опять наступает на те же грабли.

Зажиточный и упрямый Телец

Ваш знакомый Телец будет казаться милым, сонным и пушистым, ровно до того момента, пока не заденут его интересы. Дальше события начнут развиваться настолько стремительно, что вы и сами не поймете, как так вышло, что милейший и обаятельнейший человек превратился в разъяренного буйвола. И если Телец что-то решил, то сдвинуть его с места не получится даже с помощью башенного крана. К тому же Тельцы страшные материалисты и безумно любят деньги.

Непостоянные и ленивые Близнецы

Репутацию самого болтливого Знака Зодиака Близнецы получили не случайно — заткнуть разорванную сонную артерию куда проще, чем разговорившегося Близнеца. Этот фонтан слов неиссякаем. Близнецы будто специально созданы для того, чтобы генерировать идеи и распространять слухи, которые они искренне считают правдой. В голове у них чаще всего творится полная неразбериха — сегодня они говорят одно, завтра — совсем другое, главное для них — информационный обмен. Близнецы — фантастические лентяи, спасает их в этом мире только природное обаяниеи способность говорить ни о чем, которая, кстати, отлично монетизируется и помогает скользить по жизни, не вникая в нее глубоко.

Нервный, обидчивый и застенчивый Рак