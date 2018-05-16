Узнаете себя? Худшие черты характера каждого знака Зодиака

Все люди скрывают свои недостатки, но они все равно вылезают наружу. За это отвечают знаки Зодиака, о самых скверных чертах характера которых мы вам и расскажем, пишет Daylihoro.
У каждого знака Зодиака есть свой особенный набор персональных недостатков, о которых нужно знать, чтобы потом не рыдать в подушку от разочарования со словами: «Ну кто бы мог подумать, что так все произойдет, он ведь поначалу был таким милым…».
Вспыльчивый и самодовольный Овен
Если вы встретили на своем пути Овна, который на полной скорости летит по жизни, то будьте готовы к тому, что этот человек может сбить вас с ног, высказав все непосредственно в лоб. От него разит властью, раздутым самомнением и самодовольством. Не повезет и тому, кто перейдет ему дорогу: наглец вмиг испытает на себе все прелести, которые может подарить раздраженный Овен. Будет много экшена и слез. У самого же Овна все будет отлично. В жизни этот Знак напоминает стихийное бедствие, которое не остановит ни время, ни расстояние, ни бетонный бункер. Добившись цели — будь то человек, машина, повышение — Овен теряет к этому интерес и несется дальше разыскивать приключения на свою филейную часть, а найдя их, опять наступает на те же грабли.
Зажиточный и упрямый Телец
Ваш знакомый Телец будет казаться милым, сонным и пушистым, ровно до того момента, пока не заденут его интересы. Дальше события начнут развиваться настолько стремительно, что вы и сами не поймете, как так вышло, что милейший и обаятельнейший человек превратился в разъяренного буйвола. И если Телец что-то решил, то сдвинуть его с места не получится даже с помощью башенного крана. К тому же Тельцы страшные материалисты и безумно любят деньги.
Непостоянные и ленивые Близнецы
Репутацию самого болтливого Знака Зодиака Близнецы получили не случайно — заткнуть разорванную сонную артерию куда проще, чем разговорившегося Близнеца. Этот фонтан слов неиссякаем. Близнецы будто специально созданы для того, чтобы генерировать идеи и распространять слухи, которые они искренне считают правдой. В голове у них чаще всего творится полная неразбериха — сегодня они говорят одно, завтра — совсем другое, главное для них — информационный обмен. Близнецы — фантастические лентяи, спасает их в этом мире только природное обаяниеи способность говорить ни о чем, которая, кстати, отлично монетизируется и помогает скользить по жизни, не вникая в нее глубоко.
Нервный, обидчивый и застенчивый Рак
Раки — настоящие оригиналы. Они могут насмерть обидеться на случайно брошенное в их адрес слово, но пропустить мимо ушей что-то действительно обидное. Так что понять, на что обиделся Рак, практически невозможно. Можете гадать на картах, на кофейной гуще, тереть магический шар — результат один, ткнете пальцем в небо. Настроение Рака меняется ежеминутно. Фигурально выражаясь, вы можете лечь в постель с одним человеком, а проснуться — уже с другим. К тому же Раки трусливы, поэтому искренне уверены, что все вокруг только и делают, что их обижают. Именно поэтому при первой подвернувшейся возможности они хладнокровно отомстят своему обидчику, даже если тот не подозревает, что как-то обидел Рака.
Властный и самовлюбленный Лев
Любой, кто встречает Льва, обычно становится им очарован. Внимание! Это — демоверсия: на расстоянии греет, а если попробуете приблизиться — сгорите дотла. Знакомы слова: деспот, абьюзер, властитель? Так это про Львов. Любимое занятие — любоваться собой и отдавать распоряжения. Стиль жизни — быть в центре внимания. Этакие властные фанатики собственного «Я», чьи инфантильность и эгоизм перекрывает только желание подчинять своей власти людей. Сказать, что Лев тянет одеяло на себя — промолчать. В паре с ярким и бесцеремонным Львом, признав его главенствующую роль, вы будете общаться с теми, с кем разрешит Лев, ходить туда, куда хочется ему, и вообще жить его жизнью.
Мелочная и циничная Дева
Те, кто считает, что Девы — это безобидные, кроткие и очаровательные люди, ох как ошибаются. Это обман! Такая скромная ромашка запросто обреет любого, кто по своей неосторожности перейдет ей дорогу. Дева — это неспокойный, суетливый, меркантильный, склонный к постоянному анализу и субъективным оценкам циник и ханжа. Представители этого Знака впадают в депрессию или беспокойство по любому поводу. Их супер-способность — напрочь не замечать свои ошибки. Зато они любят указывать на ошибки других людей, самозабвенно и безвозмездно исправлять чужое поведение язвительной критикой, учить жизни и давать советы, о которых не просят.
Капризные и эгоцентричные Весы
Весы вежливы, романтичны и внимательны, но только с посторонними. Стоит узнать их поближе, как сразу наружу полезет упрямство, капризы, истерики, перепады настроения, эгоизм, помешанность на себе и своих целях. В итоге вам может показаться, что в вашу голову засунули в улей. К тому же Весы еще и меркантильны. Правда, следует отдать им должное: у них существует свой собственный кодекс чести, который они не нарушают — раз обещали что-то сделать, будут делать, стиснув зубы, с притворной улыбкой на лице, через «не могу/не хочу», но будут. Цель жизни — вступить в брак с самим собой.
Скрытный и мстительный Скорпион
Скорпионовская душа — бездонное море, отравленное токсичными отходами. Попробуете туда нырнуть — исчезните навсегда. Голова Скорпионов переполнена навязчивыми мыслями, идеями и страхами. Самый мистичный и мрачный Знак Зодиака. Описать Скорпиона можно в двух словах — этакий энергетический вампир, кормящий свое самолюбие за счет унижения окружающих. Скорпионы нерациональны, видят жизнь только в черно-белых тонах и в редких случаях готовы пойти на компромисс. Отказываются поддерживать отношения с теми, кто не согласился подчиниться их контролю. Поспорьте с ним, и он так захлестнет вас словами, что вы будете просить о том, чтобы вас ударили. Не разделяющих их точку зрения ждет реванш или страшная месть.
Бестактный Стрелец
Стрелец — это огонь, тепло которого кажется таким ласковым и упоительным, но только издалека. Подойди поближе — и этот огонь выстрелит исками. Стрелец — это охотник за праздным образом жизни и легкими деньгами. Это хищник среди Знаков Зодиака, который горласто, бестактно топает по жизни, чаще всего по головам. Стрельцом управляет Юпитер, который наделяет своих подопечных беспокойным характером, бесцеремонностью и расточительством. Все Стрельцы, как мужчины, так и женщины, уверены, что знают о жизни все. Они разочарованы жестокостью и ложью, царящими в этом мире, поэтому пытаются посвятить свое время просвещению остальных. Они притворно улыбаются и смеются проблемам в лицо, но за этой маской «рубахи-парня» спрятана подавленная агрессия, и еще какая. Из-за этой сдержанной ярости Стрельцы могут стать серийными убийцами, правда, редко доходят до исступления, предпочитая физической агрессии моральное насилие.
Пессимистичный и безнравственный Козерог
Козерог будто создан для того, чтобы вечно готовиться к чему-то эпохальному и глобальному в своей жизни. Они даже на работу идут с таким видом, будто собрались брать неприступную крепость штурмом. Козероги чаще всего недовольны своей жизнью: они либо поспешили родиться, либо опоздали, либо перепутали эпоху. Материалисты и пессимисты, Козероги во многих вопросах наивны, как дети. Общаясь с представителем этого Знака, вы будете иметь дело с напыщенным карьеристом, который распланировал всю свою жизнь наперед и готов выгрызать свой путь. Козероги не живут — они двигаются к цели. Эти субъекты рождены с маниакальным стремлением быть первыми в своем стаде. Представления Козерогов об Олимпе успеха напрочь лишены объективности, из-за чего им не хватает терпения следовать всем своим планам.
Непредсказуемый и азартный Водолей
Представители этого Знака — настоящие инопланетяне, воздух после которых насыщен электричеством и непредсказуемостью. Вы никогда не узнаете, когда надвинется буря, но грянет она с такой силой, что взорвет ваш привычный мир. Практически у каждого Водолея есть свой «пунктик». Кто-то азартно идет по следам НЛО, кто-то выводит собственную формулу денег, кто-то загорается идеей-фикс, но быстро сгорает. Вносить смуту и хаос — истинное призвание Водолеев. Друзей и любимых они выбирают из числа единомышленников. Круг знакомых — это такие же энтузиасты, которые гонятся за будущим вместо того, чтобы жить настоящей и размеренной жизнью. А вот любовный корабль Водолеев часто разбивается о быт. Единственное утешение — дети, которые продолжат их дело и когда-нибудь найдут сокровища древней цивилизации в заброшенном коллекторе.
Неорганизованные, мечтательные и беспомощные Рыбы
Скажем честно: Рыбы — личности свободные, поэтому свободно относятся к нормам морали. Они никогда не знают, приплыли они или все еще продолжают плыть против течения к своей цели, сбивая все на пути волной цунами. Чаще всего они убегают от жизни, потому что это мечтатели, которые, к тому же, легковерны, неорганизованны, растеряны и абсолютно беспомощны. Рыбы находятся под властью Нептуна — бога иллюзий, который наделяет своих подопечных наивностью и склонностью убегать от проблем. По жизни эти люди идут напролом, вооружившись узким взглядом и прикрыв глаза шторами. Каждое действие они оценивают через призму своих предрассудков, о которую вдребезги разбивается любая правда. Рыбы — чемпионы среди неудачников, однако стоит отдать им должное: сильная интуиция позволяет мгновенно «считывать» ситуацию и делать правильные ходы. К счастью, таких Рыб не много, иначе они бы давно поработили мир своими магнетизмом и обаянием.
Главное в жизни — научиться принимать свои недостатки, но не бояться работать над ними. Эта статья должна помочь вам трезво и с юмором взглянуть на собственную жизнь, на свои неудачи и больше не обвинять других в своих проблемах. Принять свои недостатки — значит, взять на себя ответственность за собственную жизнь, стать кузнецом своего счастья, повелителем своей судьбы.