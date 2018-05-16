Поклонники обеспокоены болезненным видом постаревшей Татьяны Лазаревой

12 мая Татьяна Лазарева опубликовала в микроблоге селфи без макияжа.

На нем телеведущая позирует в обнимку с игрушкой-единорогом.

Поклонники пришли в недоумение, увидев новый снимок своего кумира: Лазарева выглядит уставшей и заметно постаревшей.

«Танечка, вам больше идет улыбка и лучезарность», «Зачем в таком виде себя выставлять?», «Вы здесь лет на 20 постарели», «У вас все в порядке? Вид болезненный», — прокомментировали фото обеспокоенные фолловеры знаменитости.

Фанаты неоднократно отмечали, что Лазарева явно выглядит старше своих лет и советовали ей обратиться к косметологу. Однако телезвезду, по всей видимости, совсем не заботят возрастные изменения.

Она не боится публиковать в соцсетях «честные» снимки, а на критику подписчиков никак не реагирует.