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Поклонники обеспокоены болезненным видом постаревшей Татьяны Лазаревой ФОТО!

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ФОТО: Alexander Shcherbak / Alexander Shcherbak/TASS

На днях 51-летняя российская телеведущая Татьяна Лазарева шокировала фанатов: на новом фото в Instagram знаменитость выглядит подавленной, передает woman.ru.

12 мая Татьяна Лазарева опубликовала в микроблоге селфи без макияжа.

На нем телеведущая позирует в обнимку с игрушкой-единорогом.

Поклонники пришли в недоумение, увидев новый снимок своего кумира: Лазарева выглядит уставшей и заметно постаревшей.

«Танечка, вам больше идет улыбка и лучезарность», «Зачем в таком виде себя выставлять?», «Вы здесь лет на 20 постарели», «У вас все в порядке? Вид болезненный», — прокомментировали фото обеспокоенные фолловеры знаменитости.

Фанаты неоднократно отмечали, что Лазарева явно выглядит старше своих лет и советовали ей обратиться к косметологу. Однако телезвезду, по всей видимости, совсем не заботят возрастные изменения.

Она не боится публиковать в соцсетях «честные» снимки, а на критику подписчиков никак не реагирует. 

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