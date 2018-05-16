Мужчина, сорвавший выступление участницы «Евровидения», пожаловался на избиения
16 мая 2018 г., 9:50
Мужчина, который вырвал микрофон у участницы конкурса из Великобритании в финале Евровидения в минувшую субботу 12 мая, сообщил, что его избивали на протяжении десяти минут после инцидента, сообщает The Sun.
Пранкер Dr ACactivism утверждает, что, когда его стащили со сцены, «ему было отказано в праве участвовать в современной истории», а за кулисами его избивали без всякой жалости. Интервью изданию он закончил словами, что он «уже мертв и убит».
Это был не первый случай, когда пранкер мешает выступлениям. В апреле прошлого года он выбежал на сцену во время финала шоу «Голос» (The Voice), а во время вручения Национальной телевизионной премии Великобритании прервал ведущего Дермота О'Лири.