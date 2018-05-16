Захарова взорвалась из-за критики неудачно выступившей на «Евровидении» Самойловой

Захарова заявила в Facebook, что российская певица не искала оправданий своему фиаско. «Она плакала, когда »имела наглость« не пройти в финал супер-шоу, которое определяет, жить планете или умереть. Не казенно улыбалась или делала вид, что кругом виновата вселенная. А искренне навзрыд ревела, говоря, что не знает, как теперь на глаза всем показаться (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – написала дипломат.

По словам Захаровой, этот случай демонстрирует, «какими мы можем стать животными, когда тот , кто слабее физически, нас не улыбнул, не порадовал очередным фортелем в тройном прыжке с прогибом». Она добавила, что люди быстро забывают о своей боли, когда есть возможность насладиться чужой.

Чиновница посетовала на то, что общественность взвалила на плечи Самойловой непосильную ношу. «А сейчас она должна жить со всем вышеописанными, но и с ощущением вины за то, что "всех подвела"? Не много ей одной?» – задалась риторическими вопросами Захарова.