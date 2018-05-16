Актеров из сериала «Ольга» избили в одном из баров Москвы

Всем участникам конфликта понадобилась медицинская помощь.
Актеры сериала «Ольга» Алина Алексеева и Борис Дергачев стали жертвами нападения пьяного мужчины в одном из баров Москвы, передает Life.
Инцидент произошeл в ночь с 14 на 15 мая в одном из заведений на Гоголевском бульваре. Алексеева в тот момент отдыхала со своим коллегой. Около полуночи к ним подошeл 37-летний мужчина и начал оскорблять актeров.
После того как неизвестный прекратил их оскорблять, он вывел Дергачева на улицу и начал избивать. Алексеева в тот момент пыталась помочь своему другу. По итогу всем троим понадобилась медицинская помощь: у всех зафиксированы ушибы. Участники конфликта были доставлены в полицию, где написали заявление. По факту произошедшего проводится проверка.