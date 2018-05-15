Один в один! Сын Сергея Жукова растет копией своего звездного отца

Иногда просто удивительно, как сильно дети бывают похожими на своих родителей. Они будто растут точными копиями пап и мам. Глядя на них, диву даешься, как в природе все интересно устроено - в маленьком человечке настолько четко угадываются черты лица родителя, что кажется, будто это один и тот же человек в разные годы жизни, пишет Fabiosa.