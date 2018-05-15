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Один в один! Сын Сергея Жукова растет копией своего звездного отца

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Сергей Жуков

ФОТО: Ruki Vverh!

Иногда просто удивительно, как сильно дети бывают похожими на своих родителей. Они будто растут точными копиями пап и мам. Глядя на них, диву даешься, как в природе все интересно устроено - в маленьком человечке настолько четко угадываются черты лица родителя, что кажется, будто это один и тот же человек в разные годы жизни, пишет Fabiosa.

Среди всех звездных отпрысков, пожалуй, больше всего похож на своего папу сын лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова. И если раньше это было заметно не так сильно, то теперь можно сказать наверняка - маленький Энджел растет копией отца. Посмотрите сами, сходство просто фантастическое!

8-летний Энджел - средний ребенок, рожденный во втором браке артиста. Помимо него, супруги воспитывают еще двоих детей - дочь Нику (10 лет) и сына Мирона (4 года).

Старшей дочери Сергея Жукова, рожденной от первого брака, уже 17 лет. К слову, девушка выросла настоящей красавицей и, по мнению поклонников ее звездного отца, тоже очень на него похожа.

Да уж, гены - великая вещь! Надеемся, что дети артиста унаследовали от него не только внешность, но также талант и харизму!

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