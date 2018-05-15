Один в один! Сын Сергея Жукова растет копией своего звездного отца

Иногда просто удивительно, как сильно дети бывают похожими на своих родителей. Они будто растут точными копиями пап и мам. Глядя на них, диву даешься, как в природе все интересно устроено - в маленьком человечке настолько четко угадываются черты лица родителя, что кажется, будто это один и тот же человек в разные годы жизни, пишет Fabiosa.
Среди всех звездных отпрысков, пожалуй, больше всего похож на своего папу сын лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова. И если раньше это было заметно не так сильно, то теперь можно сказать наверняка - маленький Энджел растет копией отца. Посмотрите сами, сходство просто фантастическое!
8-летний Энджел - средний ребенок, рожденный во втором браке артиста. Помимо него, супруги воспитывают еще двоих детей - дочь Нику (10 лет) и сына Мирона (4 года).
Старшей дочери Сергея Жукова, рожденной от первого брака, уже 17 лет. К слову, девушка выросла настоящей красавицей и, по мнению поклонников ее звездного отца, тоже очень на него похожа.
Да уж, гены - великая вещь! Надеемся, что дети артиста унаследовали от него не только внешность, но также талант и харизму!