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  • Дочь Уилла Смита хотела покончить жизнь самоубийством

Дочь Уилла Смита хотела покончить жизнь самоубийством

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ФОТО: LUCAS JACKSON/REUTERS

Дочь Уилла Смита, Уиллоу, дала откровенное интервью своей матери Джаде в ее новом ток-шоу Red Table Talk, пишет Сегодня.

Во время беседы девушка шокировала свою маму тем, что резала себе вены, когда ей было 10 лет. По ее словам, это произошло после успешного релиза клипа на песню Whip My Hair, который состоялся в 2010 году.

Уиллоу поделилась, что она прекратила заниматься вокалом и начала задаваться вопросами о своем предназначении в жизни. Ее пугала неопределенность и отсутствие других талантов, помимо пения.

«Все хотели, чтобы после завершения тура, я дописала свой альбом. Я подумала, что не собираюсь этого делать. После того, как все успокоилось, наступило затишье, и мне стало страшно. Я думала, что не смогу заниматься ничем, кроме музыки, а петь я не хотела. Я слушала много грустной музыки, это было безумие, и я резала себе вены», – сказала она.

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