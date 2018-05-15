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Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии

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ФОТО: Nina Zotina/Sputnik

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео в соцсетях, пишет Дни.ру со ссылкой на РЕН ТВ.

В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов, известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля, признается ей в любви. «Что, что, что? Что ты говоришь?» – спрашивает за кадром певица. «Я люблю тебя», – отвечает ей рэпер.

Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появилась в СМИ в начале года, но певица отнекивалась от любовной связи с репером. Она утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Однако ей никто не поверил – звезды много и тесно общаются, даже вместе съездили в отпуск.

Позже в Сети появилась информация о том, что Топурия и Долматов живут в одном доме. Девушка якобы познакомила Алексея со своей семьей и периодически ужинает с артистом в грузинских ресторанах.

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