Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия подогрела слухи о своем романе с репером Гуфом. Артистка опубликовала милое видео в соцсетях, пишет Дни.ру со ссылкой на РЕН ТВ.
В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов, известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля, признается ей в любви. «Что, что, что? Что ты говоришь?» – спрашивает за кадром певица. «Я люблю тебя», – отвечает ей рэпер.
Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появилась в СМИ в начале года, но певица отнекивалась от любовной связи с репером. Она утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Однако ей никто не поверил – звезды много и тесно общаются, даже вместе съездили в отпуск.
Позже в Сети появилась информация о том, что Топурия и Долматов живут в одном доме. Девушка якобы познакомила Алексея со своей семьей и периодически ужинает с артистом в грузинских ресторанах.