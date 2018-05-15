Устали скрывать: Гуф откровенно рассказал о любви к Кети Топурии

В Instagram она выложила запись, на которой Алексей Долматов, известный как репер Гуф, сидя за рулем автомобиля, признается ей в любви. «Что, что, что? Что ты говоришь?» – спрашивает за кадром певица. «Я люблю тебя», – отвечает ей рэпер.

Информация о романтических отношениях Кети и Гуфа появилась в СМИ в начале года, но певица отнекивалась от любовной связи с репером. Она утверждала, что между ними нет ничего, кроме дружбы. Однако ей никто не поверил – звезды много и тесно общаются, даже вместе съездили в отпуск.