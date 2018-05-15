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  • Светлана Иванова после вторых родов стала еще стройнее, чем в юности

Светлана Иванова после вторых родов стала еще стройнее, чем в юности ФОТО

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Актриса поделилась снимком, сделанным на детской площадке.

Несколько месяцев назад 32-летняя беременная Светлана уехала в Израиль. О том, что она снова стала мамой, она намекнула подписчикам в Инстаграме, опубликовав фото и подписав: «Дети спят, мать в счастье». Этот пост появился 4 мая.

Спустя меньше чем через десять дней артистка продемонстрировала свою фигуру.  «Именно так ведет себя мать двоих детей на детской площадке, именно так…» - подписала фото Светлана.

Интернет-пользователи потрясены стремительным похудением актрисы. Некоторые из них еще раз спросили пол ребенка и где именно сделан кадр. Но Светлана, поблагодарив всех за внимание, пока не рассказывает, кто у нее появился: девочка или мальчик.

«Как хорошо ушел животик!» «Как прекрасно быть матерью двоих детей и иметь возможность именно так вести себя на детской площадке» «Поздравляю! Очень вам симпатизирую  - животика как и не бывало! Зависть», - пишут фанаты.

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