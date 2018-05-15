Светлана Иванова после вторых родов стала еще стройнее, чем в юности

Несколько месяцев назад 32-летняя беременная Светлана уехала в Израиль. О том, что она снова стала мамой, она намекнула подписчикам в Инстаграме, опубликовав фото и подписав: «Дети спят, мать в счастье». Этот пост появился 4 мая.

A post shared by Svetlana Ivanova (@artistkaivanova) on May 14, 2018 at 9:01am PDT

Спустя меньше чем через десять дней артистка продемонстрировала свою фигуру. «Именно так ведет себя мать двоих детей на детской площадке, именно так…» - подписала фото Светлана.

Интернет-пользователи потрясены стремительным похудением актрисы. Некоторые из них еще раз спросили пол ребенка и где именно сделан кадр. Но Светлана, поблагодарив всех за внимание, пока не рассказывает, кто у нее появился: девочка или мальчик.