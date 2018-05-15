Список болезней, вызванных негативными эмоциями

Причинно-следственная связь психологии конкретного человека и соматических заболеваний существует, но она опосредованная, неоднозначная и в элементарные схемы не укладывается. Среди причин различных заболеваний, помимо других неблагоприятных факторов, называют и психологические особенности. Любая болезнь служит сигналом какого-то нарушения в системе, объединяющей разум, тело и эмоции, пишет Esotericblog.ru.