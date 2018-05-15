вт, 15.05.2018
"Я сделала аборт!" певица Любовь Успенская
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Список болезней, вызванных негативными эмоциями

Список болезней, вызванных негативными эмоциями

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Болезнь

ФОТО: Scanpix

Причинно-следственная связь психологии конкретного человека и соматических заболеваний существует, но она опосредованная, неоднозначная и в элементарные схемы не укладывается. Среди причин различных заболеваний, помимо других неблагоприятных факторов, называют и психологические особенности. Любая болезнь служит сигналом какого-то нарушения в системе, объединяющей разум, тело и эмоции, пишет Esotericblog.ru.

Алкоголизм — чувство одиночества, бесполезности, нежелание жить, недостаток внимания и ласки.

Аллергия — неверие в собственные силы, перенесенный стресс, эмоции страха.

Апатия — сопротивление чувствам, страх, безучастное отношение других.

Апоплексический удар, припадок — бегство от семьи, от себя, от жизни.

Аппендицит — страх перед жизнью.

Артрит, подагра — отсутствие любви со стороны окружающих, повышенная критичность к себе, чувство обиды, негодования, эмоции гнева.

Астма — удушающая любовь, подавление чувств, страх жизни.

Бессонница — эмоции страха, чувство вины, недоверие.

Бешенство, водобоязнь — эмоции гнева, агрессия.

Болезни глаз — эмоции гнева, расстройство.

Болезни желудка — эмоции страха.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ