Список болезней, вызванных негативными эмоциями

Причинно-следственная связь психологии конкретного человека и соматических заболеваний существует, но она опосредованная, неоднозначная и в элементарные схемы не укладывается. Среди причин различных заболеваний, помимо других неблагоприятных факторов, называют и психологические особенности. Любая болезнь служит сигналом какого-то нарушения в системе, объединяющей разум, тело и эмоции, пишет Esotericblog.ru.
Алкоголизм — чувство одиночества, бесполезности, нежелание жить, недостаток внимания и ласки.
Аллергия — неверие в собственные силы, перенесенный стресс, эмоции страха.
Апатия — сопротивление чувствам, страх, безучастное отношение других.
Апоплексический удар, припадок — бегство от семьи, от себя, от жизни.
Аппендицит — страх перед жизнью.
Артрит, подагра — отсутствие любви со стороны окружающих, повышенная критичность к себе, чувство обиды, негодования, эмоции гнева.
Астма — удушающая любовь, подавление чувств, страх жизни.
Бессонница — эмоции страха, чувство вины, недоверие.
Бешенство, водобоязнь — эмоции гнева, агрессия.
Болезни глаз — эмоции гнева, расстройство.
Болезни желудка — эмоции страха.