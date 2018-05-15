Названы самые страстные зодиакальные пары

Овен + Лев

Совместимы ли Овен и Лев? Это отношения полны огня. Эти два огненных знака - страстная пара, но не без справедливой доли горячих споров. Овен и страсть Льва не означают, что отношения легки - они всегда находятся в «глотке» друг друга. Оба знака находят комфорт в боях, хотя это означает, что они готовы работать, чтобы быть вместе. Им нравится то, что они честны и верны, даже если они не мирны, пишет Esotericblog.ru.

В разгар момента, скорее всего, импульсивный Овен или высокомерный Лев извергнет какой-то огонь в своих словах. Ни один знак не удерживается в споре. Как только вулкан прорвется, пара вернется к своему нормальному состоянию постоянного стремления к росту вместе.

Телец + Скорпион

Являются ли Телец и Скорпион хорошей парой? Это знак земли с совпадением отношений с водными знаками. Когда эти знаки сталкиваются, это торнадо эмоций и секса и борьба, но в хорошем смысле! Для Тельца и Скорпиона почти невозможно поддерживать платонические отношения, потому что они настолько сексуально похожи. Но это не так просто.

Телец и Скорпион - противоположности, и все мы знаем, что противоположности привлекают. Но противоположности также могут быть трудными и могут принести много проблем. Скорпион является знаком перемен, а Телец любит стабильность.

Есть много других противоположностей, но независимо от того, насколько различны эти признаки, у них есть глубокая эмоциональная и сексуальная связь, которая делает борьбу за их отношения достойной.

Рак + Козерог

Могут ли Рак и Козерог создать хорошую пару? Когда знак воды и земли объединяет силы, они часто связывают жизнь. Независимо от того, сколько раз Рак и Козерог могут поссориться, они остаются защитным одеялом друг друга. У них обоих есть врожденное стремление к стабильности и глубокой любви.

Раки и Козероги являются наименее эмоциональными признаками в зодиаке, что может вызвать множество проблем, потому что они оба тайно жаждут сильной эмоциональной связи. Это в конечном итоге приводит к тому, что у каждого есть высокие ожидания в отношении отношений, которые они не допускают друг к другу.

Близнецы + Весы

Совместимы ли Близнецы с Весами? И Близнецы, и Весы - это воздушные знаки, которые создают идеальную пару в любви. Они прекрасно дополняют друг друга, и их основное внимание в отношениях заключается в том, чтобы расти как пара.