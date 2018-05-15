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  • ЧП в «Диво острове» Санкт-Петербурга: аттракцион «Ракета» завис вместе с пассажирами (ВИДЕО)

ЧП в «Диво острове» Санкт-Петербурга: аттракцион «Ракета» завис вместе с пассажирами (ВИДЕО)

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ФОТО: Скрншот

Аттракцион «Ракета» в парке развлечений «Диво остров» приостановил работу вечером 14 мая. В момент поломки в кабине на высоте около 50 метров находилось 10 человек.

Никто из пассажиров «Ракеты» не пострадал, отдыхающих эвакуировали сами сотрудники до приезда чрезвычайных служб. Видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях, пишет Topspb.tv.

По данным «Фонтанки» люди провисели в воздухе около получаса. 

В 2010 году у этого аттракциона лопался трос.  Люди также зависли в воздухе, никто не пострадал. Прокуратура выявила ряд нарушения и привлекла к ответственности директора парка.

Видео смотрите ЗДЕСЬ!

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