ЧП в «Диво острове» Санкт-Петербурга: аттракцион «Ракета» завис вместе с пассажирами (ВИДЕО)

Никто из пассажиров «Ракеты» не пострадал, отдыхающих эвакуировали сами сотрудники до приезда чрезвычайных служб. Видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях, пишет Topspb.tv .

По данным «Фонтанки» люди провисели в воздухе около получаса.

В 2010 году у этого аттракциона лопался трос. Люди также зависли в воздухе, никто не пострадал. Прокуратура выявила ряд нарушения и привлекла к ответственности директора парка.