ЧП в «Диво острове» Санкт-Петербурга: аттракцион «Ракета» завис вместе с пассажирами (ВИДЕО)
15 мая 2018 г., 13:04
Аттракцион «Ракета» в парке развлечений «Диво остров» приостановил работу вечером 14 мая. В момент поломки в кабине на высоте около 50 метров находилось 10 человек.
Никто из пассажиров «Ракеты» не пострадал, отдыхающих эвакуировали сами сотрудники до приезда чрезвычайных служб. Видео происшествия очевидцы опубликовали в социальных сетях, пишет Topspb.tv.
По данным «Фонтанки» люди провисели в воздухе около получаса.
В 2010 году у этого аттракциона лопался трос. Люди также зависли в воздухе, никто не пострадал. Прокуратура выявила ряд нарушения и привлекла к ответственности директора парка.
Видео смотрите ЗДЕСЬ!