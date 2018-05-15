Пять мифов про аккумуляторы для гаджетов

Прочтешь эту статью, и продлишь жизнь своему аккумулятору для телефона, а то и научишься на дольше сохранять заряд, пишет Mport.ua.

Миф №1.

Неоригинальные зарядные устройства вредны

Бытуют мифы о том, что телефоны иногда загораются, или даже взрываются после подключения «неродного» зарядного устройства. Отчасти это не миф, ибо сему есть место быть из-за использования дешевых импортных зарядных устройств, неоригинальных или подделок, которые могут копировать твою оригинальную зарядку.

В таких аксессуарах могут быть использованы материалы ненадлежащего качества, и производителю нет дела до таких аспектов как безопасность, работоспособность или соответствие схемы проводки. Более того, подделки могут иметь абсолютно другие значения номинального тока и напряжения. И совсем не факт, что они хоть как-то применимы к твоему устройству. Такие изменения могут действительно привести к перегреву, воспламенению, и иногда даже к взрыву. Так что не спеши покупать то, что дешевле.

Миф №2.

Избегай использования устройства во время его зарядки

Миф о том, что при зарядке устройством пользоваться нельзя, ничем не подкреплен. Да и глупо это: сидеть и ждать, пока зарядится твой смартфон. Есть место логическим размышлениям, которые как бы намекают: устройство будет заряжаться медленнее, если его одновременно использовать. Но оно само себя использует априори:

синхронизация с облаком;

скачивание обновлений;

фоновые процессы.

Единственное, что пострадает из-за активного использования смартфона во время зарядки — это скорость протекающего процесса.

Миф №3.

Всегда заряжай аккумуляторы до конца перед использованием (не заряжай, пока полностью не разрядятся)

Так приходилось поступать в то время, когда в телефонах, планшетах и других мобильных устройствах были установлены батареи NiMh и NiCd (никелево-металлогидридные и никелево-кадмиевые). Имел место так называемый «эффект памяти» аккумулятора. Этот миф почему-то живет до сих пор.

В современных аккумуляторах все несколько иначе. И опасность для них кроется в количестве циклов полной зарядки-разрядки. Каждый аккумулятор рассчитан на определенное количество таких циклов, после превышения которого производительность и время работы девайса ухудшается.

Жизненный цикл твоего аккумулятора можно продлить, поддерживая уровень заряда в районе 50-80%, дабы избежать большого количества полных циклов зарядки. Стоит добавить, что даже если ты полностью игнорируешь этот совет, то аккумулятор в устройстве может продержаться еще несколько лет. Даже без какой-то «помощи», современные аккумуляторы весьма долговечны.

Миф №4.

Не оставляй гаджеты заряжаться на ночь

Специалисты всех компаний дружно в один голос твердят: в таком характере зарядки нет ничего негативного для аккумулятора. Есть другой опасный момент: если устройство накрыть подушкой, одеялом или еще чем-либо, то оно может перегреться. Большинство телефонов находится в кейсах, что не способствует правильному распространению тепла по корпусу. Это, собственно, может вывести аккумулятор из строя.

Миф №5: Отключение Wi-Fi / GPS / Bluetooth помогает сохранить заряд

7 самых шпионских гаджетов на планете GPS — это сервис, работающий в фоновом режиме, не делающий ничего особенного, пока пользователь не обратится к нему для поиска маршрута, добавления местоположения к электронной почте, постам в соцсетях или работы с другими задействующими GPS сервисами. Некоторые специалисты утверждают, что Wi-Fi использует даже меньше заряда аккумулятора, чем поддержание сигнала сотовой связи. Что касается Bluetooth, современные смартфоны используют версию 4.0 и протокол Low Energy, которые тоже не наносят особых ударов по заряду твоего аккумулятора.

Любой процесс, даже фоновый, влияет на расход заряда аккумулятора. Но такие процессы нельзя назвать причиной серьезного расхода заряда. Если ты хочешь сэкономить немного заряда, то уменьши яркость дисплея —заодно и глаза получат свой отдых.

Бонус Миф №6.

Быстрее всего заряд расходуют звонки / интернет / загрузка файлов