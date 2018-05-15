вт, 15.05.2018
«Мне тяжело привыкнуть к повышенному вниманию СМИ!» Элина Нечаева
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Мужской клуб
  • Ученые предупреждают: не покупай пафосный автомобиль, а то умрешь одиноким!

Ученые предупреждают: не покупай пафосный автомобиль, а то умрешь одиноким!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Автомобиль Tesla. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tesla.

Исследование, которое перевернет твою жизнь, провели американские ученые, муж и жена Джессика (Университет Буффало) и Дэниел Крюгер (Университет Мичигана). Они набрали команду из 233 добровольцев и предложили им составить мнение о двух персонажах — «бережливом Дэне» и «показушном Дэйве».

В рамках эксперимента обоим вручили по 20 000 условных долларов и поручили купить себе автомобиль. Дэн на всю сумму приобрел машину, которая не так чтобы уж очень пришлась ему по душе, но была новенькая и практичная, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Дэйв же обзавелся пусть подержанным, зато пафосным экземпляром, который возвышал его в собственных глазах и создавал соответствующее представление о нем в глазах окружающих. 15 тысяч он потратил на сам автомобиль, а на 5 тысяч накупил краски, больших колес и мощную стереосистему.

Участникам опыта предложили оценить Дэна и Дэва по нескольким критериям: родительские навыки, привлекательность, заинтересованность в отношениях и т.д. Так вот, за последний пункт бережливый получил 67 баллов, а показушник — жалкие 43. Большинство подопытных рассудили следующим образом: парень, который вложился в саморекламу своей крутизны, куда меньше настроен на долгоиграющие отношения и тем более на отцовство, чем тот, что смотрит на жизнь с практических позиций.

Поршевладельцы и бьюикообладатели, не вешайте нос, есть и хорошая новость! Участницы эксперимента предпочтут вас в качестве любовников, особенно если речь идет о мимолетной необременительной связи. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ