Ученые предупреждают: не покупай пафосный автомобиль, а то умрешь одиноким!

В рамках эксперимента обоим вручили по 20 000 условных долларов и поручили купить себе автомобиль. Дэн на всю сумму приобрел машину, которая не так чтобы уж очень пришлась ему по душе, но была новенькая и практичная, пишет Menscult.ua со ссылкой на MAXIM.

Дэйв же обзавелся пусть подержанным, зато пафосным экземпляром, который возвышал его в собственных глазах и создавал соответствующее представление о нем в глазах окружающих. 15 тысяч он потратил на сам автомобиль, а на 5 тысяч накупил краски, больших колес и мощную стереосистему.

Участникам опыта предложили оценить Дэна и Дэва по нескольким критериям: родительские навыки, привлекательность, заинтересованность в отношениях и т.д. Так вот, за последний пункт бережливый получил 67 баллов, а показушник — жалкие 43. Большинство подопытных рассудили следующим образом: парень, который вложился в саморекламу своей крутизны, куда меньше настроен на долгоиграющие отношения и тем более на отцовство, чем тот, что смотрит на жизнь с практических позиций.