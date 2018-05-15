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Умер экс-супруг Ирины Аллегровой

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ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Игорь Капуста, вышедший из тюрьмы на свободу в прошлом году, почувствовал себя нехорошо во время обследования в одной из больниц Санкт-Петербурга. Специалисты до последнего боролись за жизнь мужчины. 

Как стало известно журналистам, экс-супруг Ирины Аллегровой Игорь Капуста ушел из жизни в одной из больниц Санкт-Петербурга. По словам близких, мужчина подхватил инфекцию, которая спровоцировала воспаление легких. В результате Игоря перевели в реанимацию. Врачи делали все возможное, чтобы спасти жизнь Капусты, но их старания не увенчались успехом, передает Sobesednik.

Корреспонденты связались с сестрой бывшего мужа Аллегровой. Галина Капуста подтвердила данные, получившие огласку. Женщина переживает тяжелую утрату.

«Сегодня в час ночи Игорь умер. Его больше нет с нами», – цитируют слова Галины Капусты в прессе.

Ириной Аллегровой Игорь Капуста так и не наладил отношения. Бывшие супруги не общались.

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