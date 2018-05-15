Победительница «Евровидения-2018» Нетта отказалась приехать в Россию На то есть причина!
15 мая 2018 г., 11:12
Победительница «Евровидения» Нетта Барзилай отказалась приехать в Россию, чтобы принять участие в премии телеканала «Муз-ТВ» «Трансформация», сообщает телеграм-канал Super.
Менеджмент 25-летней исполнительницы сообщил, что в день премии у девушки, ставшей в мгновение ока одной из самых востребованных певиц в Европе, запланировано участие в другом мероприятии.
Так, 8 июня Нетта примет участие в гей-параде в Израиле, что длe нee «гораздо важнее». Помимо того, артистка обеспокоена тем, что в России не приветствуются гей-шествия.