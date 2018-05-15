Фото: Вера Брежнева ужаснула Канны немытыми волосами

Известная певица Вера Брежнева ужаснула присутствующих своей прической. На фестивале Вера Брежнева появилась в черном платье от Versace, но внимание гостей кинопремии привлекла прическа российской звезды, пишет 7d.org .

Многие заявили, что простой пучок не совсем подходит для торжественного мероприятия, а некоторые решили, что Брежнева не помыла голову и решила скрыть этот факт, завязав волосы в пучок.