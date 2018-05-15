Ведущий Би-би-си: свадебное платье Элины Нечаевой станет настоящим разочарованием

Грэм Нортон не скупился на шуточные комментарии в финале песенного конкурса. Внимание известного ведущего Би-би-си привлекла Элина Нечаева и ее наряд, который вместе с проекцией обошелся в 65 000 евро.

Незадолго до музыкального соревнования Элина рассказала журналистам в Лиссабоне, что перед «Евровидением» у нее состоялась помолвка с ее возлюбленным Дэвидом Пярнаметсом. Во время финала в субботу Грэм Нортон напомнил телезрителем об этом факте, пошутив, что после роскошного сценического наряда, Элине будет крайне сложно удивить свадебным платьем, пишет Elu24.