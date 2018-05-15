вт, 15.05.2018
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Ведущий Би-би-си: свадебное платье Элины Нечаевой станет настоящим разочарованием

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ФОТО: EN/PER/Capital Pictures / EN/PER/Capital Pictures

Знаменитый ведущий Грэм Нортон, который комментировал «Евровидение-2018» заострил внимание на представительнице Эстонии.

Грэм Нортон не скупился на шуточные комментарии в финале песенного конкурса. Внимание известного ведущего Би-би-си привлекла Элина Нечаева и ее наряд, который вместе с проекцией обошелся в 65 000 евро.

ФОТО: Pedro Nunes / Reuters / Scanpix

Незадолго до музыкального соревнования Элина рассказала журналистам в Лиссабоне, что перед «Евровидением» у нее состоялась помолвка с ее возлюбленным Дэвидом Пярнаметсом. Во время финала в субботу Грэм Нортон напомнил телезрителем об этом факте, пошутив, что после роскошного сценического наряда, Элине будет крайне сложно удивить свадебным платьем, пишет Elu24.

«Ее свадебное платье станет настоящим разочарованием после этого шоу, не так ли?» - спросил Нортон.

ФОТО: John Stillwell/PA Wire/PA Images/Scanpix

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