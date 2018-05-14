В Таллинне пришвартовался один из самых больших круизных лайнеров мира, и мы поднялись на борт!

Сегодня утром в столичный порт прибыл круизный лайнер Norwegian Breakaway – настоящий остров развлечений, кочующий по морям и океанам. На борту лайнера есть все, что душе угодно: бассейны, джакузи, водные горки, спа-салоны, парикмахерские, поле для гольфа, площадка для баскетбола, огромный спортивный зал, дискотеки, рестораны, бары, бесчисленные магазины, казино, кинотеатры и многое-многое другое.

ФОТО: Konstantin Sednev

На 14-палубном судне, входящем в десятку самых больших круизных лайнеров мира, по морям путешествуют 4 тысячи туристов одновременно. В Таллинн Norwegian Breakaway прибыл из Копенгагена, откуда 11 мая начал свой первый круиз летнего сезона по Балтийскому морю. Туристам, которые собрались на судне со всего мира, на знакомство с Таллинном дали всего шесть часов, после чего гигант двинул в Санкт-Петербург, где уже останется на ночевку.

ФОТО: Konstantin Sednev

Далее по курсу плавучего острова развлечений Хельсинки и Стокгольм. Круизный лайнер в течение летнего сезона совершит 16 таких круизов по Европе, после чего вернется покорять просторы Карибского бассейна.

«Мне нравится Балтийское море – тихое и спокойное, зеркальная гладь. И пейзажи здесь красивые, очертания Таллинна смотрятся эффектно, когда подплываешь», – говорит капитан Norwegian Breakaway Дан Свенссон.

ФОТО: Konstantin Sednev

Впрочем, по словам капитана, Norwegian Breakaway из-за размера и прочности судна, не страшны и штормы южных морей, а их он успел повидать немало. Так, например, в январе этого года круизный лайнер отважился пройти от Багамских островов до Нью-Йорка через лютый шторм. Кадры экстремального путешествия в тропический ураган тогда стали достоянием YouTube. Позже выяснилось, что в те дни всю Атлантику вдоль Восточного побережья США накрыл «циклон-бомба», но норвежский гигант столкновение с ним выдержал и остался цел и невредим.

Еще бы! Масштабы норвежского великана действительно внушают доверие, а туристы, спешащие на борт до отплытия, на фоне лайнера кажутся игрушечными.

ФОТО: Konstantin Sednev

Длина корабля Norwegian Breakaway – 326 метров. Для сравнения: длина Tallink Superstar составляет 175 метров. На лайнере работают 16 лифтов, а в распоряжении пассажиров 2 100 кают. Построенное в 2013 году судно обслуживают почти полторы тысячи членов экипажа и гостиничных сотрудников. Водоизмещение этого монстра — 145 тысяч тонн, у судна 14 палуб. Минимальная цена за 9-дневное плавание по Европе — около 800 евро с человека, а на верхних палубах есть сьюты за десятки тысяч.

Как говорится, любая прихоть за ваши деньги...

ФОТО: Konstantin Sednev