Видео! Брэд Питт, Бритни Спирс, Стивен Хокинг и Илон Маск: в каких сериалах снялись звезды мирового масштаба

Даже самые именитые и известные актеры не стесняются играть эпизодические роли в долгоиграющих рейтинговых сериалах, пишет Сегодня.
Например, смотришь свое любимое шоу, а тут появляется Брэд Питт или Кэти Перри или, даже, сам Илон Маск. В своей подборке мы собрали эпизоды комедийных сериалов, где появлялись знаменитости.
«Друзья»
Дольше всего участие в съемках принимал Брюс Уиллис. В сериале он встречался с Рейчел и был папой новой девушки Росса. Полюбился и больше всего запомнился зрителям он за момент с зеркалом.
В 8 сезоне Брэд Питт сыграл одноклассника Моники и Рейчел, который в школе был пухленьким, а по истечению лет стал очень даже симпатичным.
В 1 сезоне «Друзей» снимался сам Джордж Клуни. Он вместе с Ноа Уайли играют врачей, с которыми флиртовали Моника и Рейчел.
Во 2 сезоне появился сам Жан-Клод Ван Дамм.
В той же серии появилась одноклассница Чендлера – Джулия Робертс.
Еще в «Друзьях» снимались: Чарли Шин, Бен Стиллер, Робин Уильямс, Хью Лори, Риз Уизерспун, Вайнона Райдер, Алек Болдуин, Анна Фэрис и многие другие.
«Как я встретил вашу маму»
В этом сериале снималось также много знаменитостей: Энрике Иглесиас сыграл роль Гейла – парня Робин.
Бритни Спирс сыграла роль наивной Эбби, и с ней Тед в 3 сезоне собирался построить отношения.
В шоу также принимал участие и боксер Майк Тайсон.
Эпатажная певица Кэти Перри сыграла роль двоюродной сестры Зоуи.
Роль жесткого психолога сыграла Дженнифер Лопес.
«Теория большого взрыва»
В одном из эпизодов сериала герои встречают в ресторане Стива Возняка. Шелдон пытается получиться автограф на своем Apple II.
В «Теории большего взрыва» снимался один из самых известных ученых современности – Стивен Хокинг.
Миллиардер Илон Маск также «засветился» в «Теории большого взрыва». Он не дает скучать Говарду, когда тот моет посуду во имя благотворительности.