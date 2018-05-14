«Извращенцы всех стран, соединяйтесь!»: в Лас-Вегасе устроят самую большую оргию в мире

Сотни людей со всего мира собираются устроить масштабную оргию в Лас-Вегасе. Мероприятие состоится в июне, и ожидается, что в нём примут участие около тысячи людей.

Для участия в оргии существуют определённые правила, которые обязательны для выполнения. Участники оргии должны приезжать парами, а заниматься сексом могут как вдвоём, так и с другими при условии обоюдного согласия. Организаторы пообещали сделать исключение для одиночек. Для них входной билет будет стоить $25, а для пар — $200.

Просто так попасть на мероприятие, даже если заплатить деньги, будет невозможно — необходима регистрация. Это делается для того, чтобы в конце посчитать количество участников. Сами судьи из Книги рекордов Гиннеса там присутствовать не будут.

Участникам пообещали выдать бесплатно презервативы, смазки, полотенца и секс-игрушки. Несмотря на то что любители побольше и пожёстче будут голыми, на лицах у них будут надеты красивые маски.