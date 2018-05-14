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  • Когда удивить больше нечем: самые откровенные и скандальные платья в Каннах

Когда удивить больше нечем: самые откровенные и скандальные платья в Каннах Могли бы и голышом прийти...

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На Каннском кинофестивале отгремела очередная премьера — фильма Le Grand Bain французского актера и режиссера Жиля Леллуша. 

Но внимание СМИ традиционно приковано к звездам на красной дорожке, точнее, к их нарядам. В этом году скромность многие голливудские знаменитости решили оставить дома, а перед фотографами в Каннах предстали в очень откровенных нарядах. 

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