Когда удивить больше нечем: самые откровенные и скандальные платья в Каннах Могли бы и голышом прийти...
14 мая 2018 г., 19:00
На Каннском кинофестивале отгремела очередная премьера — фильма Le Grand Bain французского актера и режиссера Жиля Леллуша.
Но внимание СМИ традиционно приковано к звездам на красной дорожке, точнее, к их нарядам. В этом году скромность многие голливудские знаменитости решили оставить дома, а перед фотографами в Каннах предстали в очень откровенных нарядах.
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