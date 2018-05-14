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Кобзон публично отказался открывать Крымский мост

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Иосиф Кобзон.

ФОТО: RIA Novosti / SCANPIX

Народный артист СССР Иосиф Кобзон не подтвердил информацию о том, что 15 мая будет присутствовать на открытии Крымского моста. У певца нет такой возможности, пишет Дни.ру со ссылкой на телеканал «360».

Кобзон признался, что хотел бы там быть, но не сможет из-за неудобного маршрута, который предложили организаторы. Артист сообщил, что по тем же причинам отказались ехать на открытие Крымского моста его коллеги Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост.» Ранее на сайте певца сообщалось, что 15 мая он примет участие в открытии Крымского моста.

Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыто. Он обеспечит транспортную связь между центром Керчи и микрорайоном Аршинцево. Там же сделали четыре остановки для общественного транспорта.

Недавно в Сети появился ролик, как один из первых автомобилистов проехал по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста. Автор видео эмоционально рассказал об открытии движения и прокомментировал события вокруг.

Строители завершили «стройку века» на полгода раньше намеченного срока. Автомобильная часть моста была готова еще в конце апреля, железнодорожная откроется к концу 2019 года.

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