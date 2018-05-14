Кобзон публично отказался открывать Крымский мост

Кобзон признался, что хотел бы там быть, но не сможет из-за неудобного маршрута, который предложили организаторы. Артист сообщил, что по тем же причинам отказались ехать на открытие Крымского моста его коллеги Лев Лещенко, Александр Буйнов и Олег Газманов.

«Они могли это организовать нормальным путем, а не военно-транспортный самолет… Пускай молодежь едет открывать Крымский мост.» Ранее на сайте певца сообщалось, что 15 мая он примет участие в открытии Крымского моста.

Движение по путепроводу к Крымскому мосту открыто. Он обеспечит транспортную связь между центром Керчи и микрорайоном Аршинцево. Там же сделали четыре остановки для общественного транспорта.

Недавно в Сети появился ролик, как один из первых автомобилистов проехал по путепроводу, ведущему к автоподходу Крымского моста. Автор видео эмоционально рассказал об открытии движения и прокомментировал события вокруг.