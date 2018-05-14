Эта страна станет первой в мире, где за сигареты будут сажать!

В Южно-Африканской Республике зарегистрирован новый законопроект, который предлагает давать до трёх месяцев тюрьмы за курение в общественных местах и до года тюрьмы — работодателям, по вине которых подчинённые оказались жертвами пассивного курения, сообщает Лифтер со ссылкой на Business Insider.
Законопроект «О контроле табачной продукции и электронных систем подачи» запрещает курение во всех закрытых общественных местах и на всех закрытых рабочих местах.
Это означает, что в ресторанах больше не будет специальных мест для курения.
Также курение будет запрещено в автомобилях в присутствии пассажиров, и в частности — несовершеннолетних.
Производители сигарет и электронных сигарет будут вынуждены убрать с упаковки любые брендовые элементы, кроме логотипа компании, иначе им грозит 5 лет тюрьмы.
В законопроекте сказано, что упаковки табачной продукции должны иметь «однотонный цвет и текстуру».
«Употребление табака наносит огромный ущерб здоровью курильщиков, некурящих и прочих потребителей табачной продукции, — сказано в пояснительной записке. — Курение приводит к серьёзной зависимости».
Кроме того, законопроект предлагает следующие меры по борьбе с курением:
- Если в общественных и рабочих местах не вывешены таблички о запрете курения, ответственный за этот участок человек наказывается тюремным сроком до пяти лет.
- За установку автомата по торговле табачной продукцией — тюремное заключение сроком до одного года.
- За спонсирование мероприятий с использованием корпоративного брендинга, рекламу и продвижение продукции табачных компаний — тюремное заключение сроком до пяти лет.
- За финансовое или иное поощрение продажи сигарет в розничной торговле — тюремное заключение сроком до пяти лет.
До 9 августа представители общественности имеют возможность обсудить предложенный законопроект и внести свои замечания, после чего он будет направлен на рассмотрение в Национальную ассамблею.