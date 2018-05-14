Эта страна станет первой в мире, где за сигареты будут сажать!

Законопроект «О контроле табачной продукции и электронных систем подачи» запрещает курение во всех закрытых общественных местах и на всех закрытых рабочих местах.

Это означает, что в ресторанах больше не будет специальных мест для курения.

Также курение будет запрещено в автомобилях в присутствии пассажиров, и в частности — несовершеннолетних.

Производители сигарет и электронных сигарет будут вынуждены убрать с упаковки любые брендовые элементы, кроме логотипа компании, иначе им грозит 5 лет тюрьмы.

В законопроекте сказано, что упаковки табачной продукции должны иметь «однотонный цвет и текстуру».

«Употребление табака наносит огромный ущерб здоровью курильщиков, некурящих и прочих потребителей табачной продукции, — сказано в пояснительной записке. — Курение приводит к серьёзной зависимости».

Кроме того, законопроект предлагает следующие меры по борьбе с курением:

Если в общественных и рабочих местах не вывешены таблички о запрете курения, ответственный за этот участок человек наказывается тюремным сроком до пяти лет.

За установку автомата по торговле табачной продукцией — тюремное заключение сроком до одного года.

За спонсирование мероприятий с использованием корпоративного брендинга, рекламу и продвижение продукции табачных компаний — тюремное заключение сроком до пяти лет.

За финансовое или иное поощрение продажи сигарет в розничной торговле — тюремное заключение сроком до пяти лет.