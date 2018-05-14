пн, 14.05.2018
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  • Жена не дала мужу улететь с любовницей, схватив ее за волосы в аэропорту

Жена не дала мужу улететь с любовницей, схватив ее за волосы в аэропорту Жестко!

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ФОТО: скриншот

В аэропорту Колумбии разыгралась настоящая любовная драма: ревнивая жена вцепилась в волосы любовнице мужа, чтобы не дать им улететь на отдых вместе. 

Свидетели сняли скандал на видео, и оно быстро стало вирусным.

Как кадрах видно, как женщина ругается на супруга, крепко держа соперницу за волосы. Мужчина пытается оттеснись жену от новой возлюбленной, но не тут-то было — у нее железная хватка. Отдельного внимания заслуживает самообладание любовницы, которая переносит истязание молча.

«Избавься от неё, или я устрою скандал прямо сейчас. Я не собираюсь ее отпускать. Убей меня, если хочешь отправиться в тюрьму», - говорит она. 

Видео появилось в одном из колумбийских пабликов и за несколько дней собрало больше 700 тысяч просмотров, а также 9 тысяч репостов. В комментариях пользователи отмечают, что выкладывать такое интригующее видео без развязки — неправильно и даже жестоко. Тем не менее до сих пор неизвестно, удалось ли влюбленной паре все-таки слетать в отпуск вместе.

«Никто не записал продолжение? Он в итоге бросил ее или нет? Мы так и останемся с половиной сплетни. Как это печально!», - пишет пользователь Сети. 

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