Седокова в отчаянии из-за потери дочери

Певица наняла американских защитников. Однако юристы уверены, что шансы вернуть ребенка очень малы, так как малышка является гражданкой США. "Я бы, наверное, оценил как 30 на 70. 30%, что ребенка оставят с ней, 70% – что с ним, потому что она длительное время не обращалась в суд, когда ребенок остался с отцом", – сообщил эксперт.

Исполнительница не скрывает, что держится из последних сил. Чернявский настроен серьезно. Он устроил девочку в школу в Лос-Анджелесе и разрешает Седоковой видеться с ребенком по расписанию и под присмотром надзирателей.

Анна недоумевает, ведь после развода они дружили домами. Исполнительница по первому требованию позволяла видеться с ребенком и даже оставляла с бизнесменом своих дочерей Алину и Монику.

По слухам, Чернявского раздражает постоянная смена ухажеров Седоковой. Мол, она распутна, мужчин меняет как перчатки, вот и третьего ребенка, сына Гектора, родила не пойми от кого. "Я абсолютно не понимаю те позиции, что нужно сейчас ухватить какого-то мужика, жить с ним, держаться. Плохенький, но твой", – оправдалась Анна перед журналистами программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Как писали Dni.Ru Анна теперь может видеться с ребенком исключительно в присутствии адвоката, а общаться – только на английском языке. Ребенок не очень хорошо понимает его и не может разобраться, почему мама стала так странно себя вести.