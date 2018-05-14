Фото: Вера Брежнева сразила элегантным образом в Каннах

На красной ковровой дорожке артистка появилась в элегантном и в меру скромном образе. 36-летняя певица выбрала черное платье в пол с высоким разрезом на ноге от Versace, босоножки в тон ему от Yves Saint Laurent, а дополнила свой образ Брежнева роскошными серьгами от Messika Jewelry, которые стали едва ли не главной деталью ее образа.

В макияже она сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой, хотя и глаза при этом выделила довольно сильно темной подводкой. Ее волосы были красиво и аккуратно убраны в скромный пучок, который одним интернет-пользователям очень понравился и показался здесь вполне уместным, а другие, наоборот, назвали эту прическу слишком незамысловатой.