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  • Фото: Вера Брежнева сразила элегантным образом в Каннах

Фото: Вера Брежнева сразила элегантным образом в Каннах

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Вера Брежнева

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

К российским знаменитостям, отправившимся на Каннский кинофестиваль, присоединилась и Вера Брежнева, посетившая вчера показ фильма "Три лица", пишет Сплетник.

На красной ковровой дорожке артистка появилась в элегантном и в меру скромном образе. 36-летняя певица выбрала черное платье в пол с высоким разрезом на ноге от Versace, босоножки в тон ему от Yves Saint Laurent, а дополнила свой образ Брежнева роскошными серьгами от Messika Jewelry, которые стали едва ли не главной деталью ее образа.

В макияже она сделала акцент на губы, накрасив их ярко-красной помадой, хотя и глаза при этом выделила довольно сильно темной подводкой. Ее волосы были красиво и аккуратно убраны в скромный пучок, который одним интернет-пользователям очень понравился и показался здесь вполне уместным, а другие, наоборот, назвали эту прическу слишком незамысловатой.

«Вчера был потрясающий вечер», — прокомментировала в своем Instagram Брежнева вчерашнее событие.

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