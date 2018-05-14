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  • Русская поп-звезда в крошечном купальнике устроила бесплатное шоу на Лазурном берегу

Русская поп-звезда в крошечном купальнике устроила бесплатное шоу на Лазурном берегу Канны ахнули!

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Скандально известная русская поп-звезда из США Надя Волянова отдохнула на пляже в Каннах в тоненьком красном трико, которое едва ли прикрывало ее тело, пишет Elu24.

31-летняя певица в красном купальнике, который практически ничего не скрывал, с удовольствием демонстрировала фотографу свои впечатляющие формы.

Надея переехала в США, чтобы стать певицей и автором песни. Также она работает диджеем на вечеринках и играет эпизодические роли в кино.

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