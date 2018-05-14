Русская поп-звезда в крошечном купальнике устроила бесплатное шоу на Лазурном берегу

31-летняя певица в красном купальнике, который практически ничего не скрывал, с удовольствием демонстрировала фотографу свои впечатляющие формы.

Надея переехала в США, чтобы стать певицей и автором песни. Также она работает диджеем на вечеринках и играет эпизодические роли в кино.