Вот как ваша поза для сна влияет на ваше здоровье

В среднем человек живет 75 лет, 25 лет он проводит во сне, пишет Лифтер со ссылкой на Providr. А в какой позе вы проводите треть своей жизни - спите на спине, на боку или свернувшись клубочком? От этого зависит состояние вашего здоровья.
Вот наиболее распространенные позы для сна и то, как они влияют на нас:
1. На животе
В этой позе серьезную нагрузку испытывает шея и поясница.
2. На спине
Эта поза вызывает боль в пояснице. Она противопоказана тем, кто склонен к храпу.
Решить проблему можно: просто подложите под колени подушку - этот нехитрый трюк поможет вашей спине сохранить правильное положение во время сна.
3. Поза солдатика
Примерно 8% людей спит именно в этой позе. Она может вызвать боль в пояснице, усугубить храп, повлиять на плод у беременных женщин. Чтобы предотвратить боль в пояснице, поместите большую подушку под колени.
4. В объятиях партнера
Такая поза грозит вам недосыпом - из-за неё вы можете часто просыпаться ночью. Но сон в обнимку с партнером высвобождает окситоцин, который помогает снизить стресс.
5. На боку
Очень удобная поза для тех, кто склонен к храпу. Она предотвращает боль в шее и спине, идеально подходит для позвоночника, улучшает пищеварение.
В этой позе верхняя нога не имеет надлежащей поддержки, поэтому у вас может возникнуть боль в спине или бедре.
Беременным рекомендуется спать на левом боку. Такая поза позволяет ребенку получить больше питательных веществ.
6. Поза «морской звезды»
Очень эффективна против кислотного рефлюкса и бессонницы, предотвращает морщины, головную боль, отлично подходит для позвоночника и спины.