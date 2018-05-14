Вот как ваша поза для сна влияет на ваше здоровье

Утро. Фото иллюстративное. ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Вот наиболее распространенные позы для сна и то, как они влияют на нас:

1. На животе

В этой позе серьезную нагрузку испытывает шея и поясница.

2. На спине

Эта поза вызывает боль в пояснице. Она противопоказана тем, кто склонен к храпу.

Решить проблему можно: просто подложите под колени подушку - этот нехитрый трюк поможет вашей спине сохранить правильное положение во время сна.

Сон. Фото иллюстративное. ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

3. Поза солдатика

Примерно 8% людей спит именно в этой позе. Она может вызвать боль в пояснице, усугубить храп, повлиять на плод у беременных женщин. Чтобы предотвратить боль в пояснице, поместите большую подушку под колени.

4. В объятиях партнера

Такая поза грозит вам недосыпом - из-за неё вы можете часто просыпаться ночью. Но сон в обнимку с партнером высвобождает окситоцин, который помогает снизить стресс.

Сон. Фото иллюстративное. ФОТО: Panter Media/Scanpix

5. На боку

Очень удобная поза для тех, кто склонен к храпу. Она предотвращает боль в шее и спине, идеально подходит для позвоночника, улучшает пищеварение.

В этой позе верхняя нога не имеет надлежащей поддержки, поэтому у вас может возникнуть боль в спине или бедре.

Фото иллюстративное ФОТО: Scanpix

Беременным рекомендуется спать на левом боку. Такая поза позволяет ребенку получить больше питательных веществ.

6. Поза «морской звезды»

Очень эффективна против кислотного рефлюкса и бессонницы, предотвращает морщины, головную боль, отлично подходит для позвоночника и спины.