Выяснилось имя хулигана, сорвавшего выступление SuRie на «Евровидении»

Лондонский политический активист Dr ACactivism во время финала конкурса "Евровидение" выскочил на сцену, вырвал микрофон из рук британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) и прервал ее песню. Воспользовавшись микрофоном, активист обвинил британские СМИ в нацизме и потребовал свободы слова, пишет Вести.