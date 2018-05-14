Выяснилось имя хулигана, сорвавшего выступление SuRie на «Евровидении»
14 мая 2018 г., 10:40
Лондонский политический активист Dr ACactivism во время финала конкурса "Евровидение" выскочил на сцену, вырвал микрофон из рук британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) и прервал ее песню. Воспользовавшись микрофоном, активист обвинил британские СМИ в нацизме и потребовал свободы слова, пишет Вести.
В настоящее время нарушитель передан полиции. Европейский вещательный союз выразил сожаление в связи с инцидентом.
Организаторы "Евровидения" предложили англичанам спеть еще раз, однако делегация отказалась. Британцы сказали, что гордятся тем, как выступила их представительница.