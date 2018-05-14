Ужасы продолжаются! В день финала «Евровидения» двух российских журналистов избили в Лиссабоне

«Мы, если честно, и представить такого не могли. Многим Португалия показалась безопасной страной, открытой для гостей со всего мира, которые приехали на Евровидение. Да, в центре города к нам постоянно подходили местные жители и предлагали наркотики, а охрана Алтис-арены, где проходил евросмотр, не по делу лютовала и отнимала потенциально опасные вещи типа переносной зарядки для телефона. Мы списывали это на местный уклад жизни. Но, к сожалению, расизм и тут расцвёл буйным цветом. Пока мы смотрели финал конкурса, неподалёку двух российских журналистов избивали местные.

Корреспондент музыкального портала zvuki.ru Микита Орлов направлялся с коллегой на мероприятие, чтобы, как и мы, сделать репортаж с долгожданного события.

Но не смог. По словам Орлова, на них напали иммигранты из стран третьего мира, сотрудники хостела Asian Everest House. Администраторы и уборщик хостела, будучи нетрезвыми, пытались познакомиться с аккредитованной прессой (у каждого из нас был бейджик с именем-фамилией и страной, которую мы представляли). «Когда очередь дошла до знакомства с нашей командой, разговор продлился недолго: на аккредитации они увидели слово "Россия" и стали смеяться над "тупостью жителей страны, выбравших такую песню на Евровидение" (цитата). Окей, мы вполне интеллигентно попросили не оскорблять жителей страны, которые даже ничего не выбирали. В ответ послышалось "мы умнее вас, мы знаем откуда вы приехали". Мы спросили, какая разница, кто откуда приехал, и поинтересовались, откуда приехали они. Это стало нашей ошибкой».

Орлов рассказывает, что с фотографа, Вячеслава Романова сорвали фотоаппаратуру и разбили о землю. После чего мигранты напали на россиян. Фотографа почти не задели (за исключением техники), сосредоточившись на Миките. Рядом была полиция, но она не то чтобы поторопилась на помощь (это вам не печеньки в пресс-центре отбирать). Но, тем не менее, страж порядка свою работу выполнил: «Наше счастье, что стоял он недалеко и лениво стал оттаскивать этих расистов. Дальше мы все поехали в полицейский участок для составления заявления. Обратились в российское посольство».