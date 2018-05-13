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  • Откровения российского блогера: как эстонский язык спас его в Лиссабоне

Откровения российского блогера: как эстонский язык спас его в Лиссабоне

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Лиссабон.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Московский блогер Антон Самсонов, приехавший в Лиссабон освещать «Евровидение-2018» активно делится с поклонниками рассказами и о жизни в городе и самом конкурсе. Мужчина владеет многими языками, в том числе и эстонским, он довольно часто бывает в Эстонии. 

И сегодня Антон рассказал ситуацию из жизни, произошедшую с ним в Лиссабоне. Не удивительно, что Португалию и этот город называют задворками Европы. Если некоторые проживающие люди здесь так воспитаны, что они могут забросать других людей камнями или напасть на них. К счастью, на Антона никто не нападал, но была другая неприятная ситуация. 

«Как вы поступаете с попрошайками в Португалии? - говорю с ними по-эстонски...» - написал блогер у себя на страничке в Facebook. Хоть где-то в мире ему пригодился эстонский язык. Приятно. 

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