Откровения российского блогера: как эстонский язык спас его в Лиссабоне

Московский блогер Антон Самсонов, приехавший в Лиссабон освещать «Евровидение-2018» активно делится с поклонниками рассказами и о жизни в городе и самом конкурсе. Мужчина владеет многими языками, в том числе и эстонским, он довольно часто бывает в Эстонии.
И сегодня Антон рассказал ситуацию из жизни, произошедшую с ним в Лиссабоне. Не удивительно, что Португалию и этот город называют задворками Европы. Если некоторые проживающие люди здесь так воспитаны, что они могут забросать других людей камнями или напасть на них. К счастью, на Антона никто не нападал, но была другая неприятная ситуация.
«Как вы поступаете с попрошайками в Португалии? - говорю с ними по-эстонски...» - написал блогер у себя на страничке в Facebook. Хоть где-то в мире ему пригодился эстонский язык. Приятно.