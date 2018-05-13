Откровения российского блогера: как эстонский язык спас его в Лиссабоне

И сегодня Антон рассказал ситуацию из жизни, произошедшую с ним в Лиссабоне. Не удивительно, что Португалию и этот город называют задворками Европы. Если некоторые проживающие люди здесь так воспитаны, что они могут забросать других людей камнями или напасть на них. К счастью, на Антона никто не нападал, но была другая неприятная ситуация.