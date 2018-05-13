Гражданин Эстонии в шаге от попадания в Книгу рекордов Гиннесса!

Официальное решение будет приятно в течении 6-12 недель после рассмотрения всех видеозаписей, фото и документов.

«Сегодня исторический день в моей жизни, в жизни моей семьи и близких. Совершена официальная попытка занести себя в Мировую Книгу Рекордов Гиннесса. В дождь, на улице под присмотром судей и свидетелей, мне удалось превзойти прошлый рекорд на 8 раз», - пишет Алексей в Facebook.

Берпи - упражнение из дисциплины кроссфит, которое предполагает выполнение за один цикл сразу нескольких движений из различных позиций. Алексей выполнил это упражнение, опираясь лишь на одну руку.

«Какое решение бы они не приняли, для меня это уже большой и светлый отпечаток. Я поднял два флага. В Латвии я родился и прожил всю жизнь, но сам являюсь гражданином Эстонии», - пишет он и добавляет, что если его рекорд зарегистрируют официально, то он будет засчитан Эстонии.

Свое детство он провел в латвийском городе Валка на границе с Эстонией, эстонское гражданство он получил по гражданству отца, однако позже переехал в Англию, где проживает уже 10 лет. Долгое время он занимался тренерством, а сейчас Алексей сосредоточился на бизнесе, став основателем компании Appteam Pro, занимающейся разработкой мобильных приложений.