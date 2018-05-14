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Андреева откровенно рассказала о слезах в прямом эфире после трагедии

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Екатерина Андреева.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Телеведущая Екатерина Андреева в подробностях рассказала о своей работе. Тяжелее всего ей даются выходы в эфиры, которые посвящены ужасным происшествиям.

Андреева заявила, что всегда сочувствует людям. По ее словам, она вынуждена держаться на съемках, но на самом деле переживает из-за трагедий.

"Самое тяжелое в работе – умение, сопереживая трагическим событиям, при этом не плакать в эфире", – отметила она. Андреева добавила, что просто не имеет права лить слезы перед телекамерами.

Рассказала телеведущая и об отношениях с дочерью Натальей. Судя по всему, у нее с дочерью очень хорошие отношения: журналистка может обратиться к ней за советом по любому поводу. "И как к психологу (у нее соответствующее высшее образование), и как к подруге, и как к бизнесмену, и как к дизайнеру – у Наташи хороший вкус", – цитирует ее Starhit.

Напомним, что Екатерина Андреева является ведущей программы "Время" на Первом канале. Она получила эту должность в далеком 1997 году.

Журналистка родила дочь в первом браке в 1982 году. С 1992-го она замужем за адвокатом и бизнесменом Душаном Петровичем.

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