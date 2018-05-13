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  • Потерянный человек: в СМИ прозвучало неожиданное объяснение провала Самойловой на «Евровидении»

Потерянный человек: в СМИ прозвучало неожиданное объяснение провала Самойловой на «Евровидении»

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ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Стилист Алишер Хозяинов рассказал, из-за чего певице Юлии Самойловой не удалось пробиться в финал "Евровидения". Он предположил, что всему виной неправильный выбор наряда.

Хозяинов сшил для выступления Самойловой платье. Ожидалось, что она выберет именно этот наряд, но в конце концов что-то пошло не так.

Стилист выразил мнение, что его одежда, которую он создает, может принести удачу. "У меня легкая рука, я фартовый парень, я выводил на сцену большое количество людей и люди выстреливали. Это мистика, в неё можно верить или нет", – заявил он.

Хозяинов был крайне удивлен, когда увидел, что Самойлова выбрала другое платье. "Я даже не знаю, откуда оно взялось. Я говорил, давай ты просто выкатишься на коляске в джинсах, в рваной майке и в кедах. Ты должна быть понятной доступной и объяснимой девочкой. Но у нас рулит Первый канал, кто будет меня слушать", – пожаловался он в эфире радиостанции "Говорит Москва", передает Дни.ру.

Дизайнер сравнил Самойлову с кометой, которую сбили с нужной траектории неожиданной сменой наряда. "Человек в другом платье, потерянный человек. По-другому поет. Она была очень растерянная", – заключил он.

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